06 NİSAN 2017
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anzak
DÜNYA

Dünyanın öbür ucundan Çanakkale için terör uyarısı: Saldırı olabilir

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da düzenlenecek Anzak Günü anmalarına terör saldırısı gerçekleştirilebileceğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:59:09 Güncelleme: 11:32:40 HABERTURK.COM

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılacak Anzak Günü anmalarına terör saldırısı düzenlenebileceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Bishop yaptığı açıklamada Türk yetkililerin istihbarattan haberdar olduklarını ve geleneksel olarak Anzak Günü anmalarında güvenlik önlemlerini yüksek seviyede tuttuklarını belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti, teröristlerin Gelibolu yarımadasındaki Anzak Günü anmalarını hedef alabileceği yönünde bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya, Türkiye ile ilgili vatandaşlarına yaptığı seyahat önerisinde, ülkeyi ziyaret edeceklerin yüksek seviyede dikkatli olmalarını ve Ankara ile İstanbul'a yapacakları ziyaretleri yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı'nın terör saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik bilgi alındığını iddia ettiği Anzak Günü anmaları her sene Çanakkale'deki ilk büyük kara savaşının yaşandığı tarih olan 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılıyor. Yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, her yıl 25 Nisan'da Çanakkale'ye gelerek Anzak Günü anmalarına katılıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 52 dakika önce
    ZATEN HER YIL GÜVENLİK ÜST DÜZEY
  • Misafir 56 dakika önce
    Anzakları İngilizlerle aynı zanneden cahiller konuşmaya başlamış.
  • Misafir 1 saat önce
    hiç gelmesinler
  • Misafir 1 saat önce
    Ya şuna nasip olursa bizim gençler ayarlayacak haberiniz olsun desenize. Bi siz eksiktiniz zaten.
  • Misafir 1 saat önce
    anmayın gelmeyin zaten o zaman da burada işiniz yoktu
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