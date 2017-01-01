Dünyanın öbür ucundan Çanakkale için terör uyarısı: Saldırı olabilir

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılacak Anzak Günü anmalarına terör saldırısı düzenlenebileceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Bishop yaptığı açıklamada Türk yetkililerin istihbarattan haberdar olduklarını ve geleneksel olarak Anzak Günü anmalarında güvenlik önlemlerini yüksek seviyede tuttuklarını belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti, teröristlerin Gelibolu yarımadasındaki Anzak Günü anmalarını hedef alabileceği yönünde bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya, Türkiye ile ilgili vatandaşlarına yaptığı seyahat önerisinde, ülkeyi ziyaret edeceklerin yüksek seviyede dikkatli olmalarını ve Ankara ile İstanbul'a yapacakları ziyaretleri yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı'nın terör saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik bilgi alındığını iddia ettiği Anzak Günü anmaları her sene Çanakkale'deki ilk büyük kara savaşının yaşandığı tarih olan 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılıyor. Yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, her yıl 25 Nisan'da Çanakkale'ye gelerek Anzak Günü anmalarına katılıyor.