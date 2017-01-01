06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Oleg Sherstyachenko
DÜNYA

Hızla gelen arabanın üstünden böyle atladı

Rusya'da Oleg Sherstyachenko isimli genç adam, saatte 60MİL (96KM) hızla gelen arabanın üstünden böyle atladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:49:45 Güncelleme: 11:02:15 HABERTURK.COM

Filmlerde dublörlük yapan 25 yaşındaki Oleg Sherstyachenko isimli genç, gökdelen tepelerinde çektiği videolarla sosyal medyada ün kazanmıştı. Bu kez de Rus sosyal medya fenomeni Amiran Sardarov ile sıra dışı bir gösteriye imza attı.

HIZLA GELEN ARABANIN ÜSTÜNDEN ATLADI

Oleg Sherstyachenko, trafiğe kapalı bir otopark yolunda, saate 96 km hızla üzerine gelen spor arabanın üzerinden atladı. Arabanın kaputuna doğru koşan adam, atlayışını havada takla atarak tamamladı. Arabadaki Amiran Sardarov'un korku dolu anları araç kamerasına yansıdı.

ÖNLEM ALMADILAR!

Gösteri sırasında önlem almayan Oleg, "Her şey iyi gidecek. Belki ambulans çağırmak gerekecek. Elbette şaka yaptım. Ambulansa gerek yok." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medayaya yüklenen video kısa sürede çok izlenenler arasına girdi. Yapılan yorumlarda gözüpek adamın bu tür gösterilerine cezai yaptırım uygulanmasını isteyenler kadar, yetenekli adamı tebrik edenler de vardı.



 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

Rus temsilciden ilginç hareket! O isim konuşmaya başlayınca. ...
ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
DÜNYA

ABD'nin BM Temsilcisi: Bizzat harekete geçeriz!
Matthew Rycroft: Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor
DÜNYA

Rycroft: Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa...
ABD'den Avrupa'ya uyarı
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı
Trump, Putin'e taziyelerini iletti
DÜNYA

Trump'tan Putin'e taziye telefonu!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

Trump'tan Rusya'daki saldırıyla ilgili açıklama
ABD'den kritik açıklama: Suriye rejimine uygun bir yanıt vereceğiz
DÜNYA

ABD'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: SURİYE REJİMİNE UYGUN BİR YANIT VERECEĞİZ
Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!
İngiltere'den 'Kıbrıs'ta çözüm' mesajı
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN 'KIBRIS'TA ÇÖZÜM' MESAJI
Titanik'in battığı sularda esrarengiz gelişme!
DÜNYA

TİTANİK'İN BATTIĞI SULARDA ESRARENGİZ GELİŞME!
ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı
DÜNYA

ABD'DEN SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ADIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale açıklamasına yanıt
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: LAFTA KALMASIN, GEREKEN DESTEĞİ VERİRİZ