Filmlerde dublörlük yapan 25 yaşındaki Oleg Sherstyachenko isimli genç, gökdelen tepelerinde çektiği videolarla sosyal medyada ün kazanmıştı. Bu kez de Rus sosyal medya fenomeni Amiran Sardarov ile sıra dışı bir gösteriye imza attı.

HIZLA GELEN ARABANIN ÜSTÜNDEN ATLADI

Oleg Sherstyachenko, trafiğe kapalı bir otopark yolunda, saate 96 km hızla üzerine gelen spor arabanın üzerinden atladı. Arabanın kaputuna doğru koşan adam, atlayışını havada takla atarak tamamladı. Arabadaki Amiran Sardarov'un korku dolu anları araç kamerasına yansıdı.

ÖNLEM ALMADILAR!

Gösteri sırasında önlem almayan Oleg, "Her şey iyi gidecek. Belki ambulans çağırmak gerekecek. Elbette şaka yaptım. Ambulansa gerek yok." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ



Sosyal medayaya yüklenen video kısa sürede çok izlenenler arasına girdi. Yapılan yorumlarda gözüpek adamın bu tür gösterilerine cezai yaptırım uygulanmasını isteyenler kadar, yetenekli adamı tebrik edenler de vardı.