DEAŞ'tan 2017'nin en büyük toplu katliamı

Terör örgütü DEAŞ, 2017'nin en büyük toplu katliamını gerçekleştirerek Suriye'de 33 kişiyi infaz etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre Deyrizor yakınlarındaki al-Mayadin çölünde toplu infaz gerçekleştiren terör örgütü, yaşları 18 ila 25 arasında değişen 33 kişiyi keskin aletlerle öldürdü. Öte yandan militanların infazı gerçekleştirdiği bölgede çukur kazdığı da kaydedildi.
Gözlemevi, öldürülenlerin Suriye rejimine bağlı güçler mi yoksa muhalifler mi olduğunun bilinmediğini aktardı.
Dün de Irak'ın Tikrit şehrinde saldırı düzenleyen DEAŞ, polis kılığına girip polislerin ve sivillerin üzerine ateş açmış ardından intihar saldırısı gerçekleştirmişti.
Olayda 26 kişi hayatını kaybetmişti.
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