Rusya diken üstünde: Bir bomba daha bulundu!

Pazartesi günü St. Petersburg metrosuna düzenlenen saldırıyla sarsılan Rusya, haftayı terör gündemiyle geçirmeye devam ediyor.

Son olarak Rus polisinin, St. Petersburg'da bir evde bomba bulduğu ve bombanın güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Öte yandan, pazartesi günü St. Petersburg metrosuna düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Rus polisinin şehirde düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamının Orta Asya kökenli oldukları belirtilirken, şüphelilerin DEAŞ ve El Nusra bağlantıları olduğu iddia edildi.

Pazartesi günü St. Petersburg'da düzenlenen intihar saldırısının ardından Astrahan bölgesinde iki trafik polisi teröristlerce öldürülmüştü. Rusya, Perşembe sabahına da Rostov-na-Donu'da gerçekleşen patlamayla uyanmıştı. Patlamanın evsiz bir adamın, yolda bulduğu şüpheli bir paketi açması nedeniyle gerçekleştiği bildirilmişti.