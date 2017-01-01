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DÜNYA

Almanya'da 20 Türk'e casusluk soruşturması!

Almanya'da 20 Türk imam hakkında casusluk soruşturması başlatıldığı belirtildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:56:02 Güncelleme: 12:24:05 HABERTURK.COM

Almanya, casusluk yaptığı öne sürülen 20 Türk hakkında soruşturma yürütüyor. Die Welt gazetesinin bir Sol Parti milletvekilinin soru önergesine verilen hükumet yanıtına dayandırdığı haberinde, Almanya´da yaşayan Türkler hakkında bilgi toplayan ve isimleri bilinen 20 kişi hakkında Federal Savcılık tarafından soruşturma yürütüldüğünü yazdı. Soruşturma yürütülen 20 kişinin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB görevlileri olduğu belirtiliyor.

Hükumetin yanıtında, "Şu anda 20 kişi ve bilinmeyen şüpheliler hakkında Türk Hükumetinin talimatıyla Gülen taraftarlarına yönelik casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir" ifadelerinin yer aldığını aktaran gazete, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri hakkında da ayrıca soruşturma yürütüldüğüne dikkat çekti. MİT´in Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND´ye şubat ayı içerisinde Almanya´da Gülen yapılanmasına destek verdikleri belirtilen 358 kişilik liste verdiği ortaya çıkmıştı.

MİT görevlilerine yönelik soruşturmanın bu listelerin hazırlanmasında görev alan MİT elemanlarının tespitine yönelik olduğu belirtiliyor.

 

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