06 NİSAN 2017
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haydar el ibadi
DÜNYA

İbadi, IKBY heyetiyle Kerkük krizini görüştü

Irak Başbakanı İbadi ve IKBY heyetinin görüşmesinde, Kerkük krizine çözüm için 2005'te yazılan Irak anayasasının 140. maddesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda uzlaşıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:23:39 Güncelleme: 12:24:53 AA

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetiyle görüşmesinde, Kerkük sorununa çözüm için 140. maddenin önündeki engellerin kaldırılmasında mutabık kalındığı bildirildi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, anayasa çerçevesinde durumun normalleşmesi, Irak'ın birliği ve unsurlar arasında birlikte yaşamın korunması için IKBY heyetiyle diyalog yoluna başvurularak sorunların çözülmesinde anlaşmaya varıp, tüm çabaların DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye yoğunlaştırılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Başbakan ve Kürt heyeti, 140. Madde'nin etkinleştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasında mutabık kalarak, tüm kentlerde kontrolün sağlanıp DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasından sonra nüfus sayımı yapılmasının önemine de vurgu yaptı." denildi.

IKBY'nin Erbil kentinden dün başkent Bağdat'a gelen Kürt heyetinde, Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Sorumlusu Fazıl Mirani, IKBY Başkanlık Divani Başkanı Fuat Hüseyin ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Üyesi Adnan Müfti yer alıyor.

KERKÜK'ÜN STATÜSÜ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı.

2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    az kaldı 2023.kadar sabredin bakalım o topraklar kimin olaçak bunu dünyada görecek kürtlerde görecek kime bağlanmasınıda bil hassa araplar türkler ve kürtler karar verecek istikballeri için en büyük ülkede türkiyemizdir bir gün bakarsınız kararlarını verdiler türkiyeye bağlanmak istiyoruz diyecek
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