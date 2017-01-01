Prens Charles tatile uçakla gitti, Başbakan May yaya kaldı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler için özel uçak kiralamak zorunda kaldı. Sebebi ise Prens Charles'ın Orta Avrupa'da 3 ülkeye gerçekleştireceği ziyaret için başbakanlık uçağını kullanması.

Prens Charles'ın, Theresa May'in uluslararası ziyaretleri için kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı iş ilişkilerinin olduğu Romanya'ya yaptığı seyahatte kullanması İngiliz medyasında eleştiri konusu oldu.

Prens Charles'ın Romanya'da yaptığı turistik yatırımların yanı sıra Avusturya ve İtalya'yı da ziyaret edeceği belirtildi.

Daha önce David Cameron yönetimi, VIP uçuşların azaltılması durumunda İngiltere'nin yılda 775 bin pound tasarruf edeceğini açıklamıştı.

İngiltere'de Kraliçe ve Prens Charles'ın, habere konu olan uçağı Başbakan'dan önce kullanma hakkı bulunuyor. Bu hak iki ziyaretin aynı tarihlere denk geldiği durumlarda, başbakan için bir özel uçağın kiralanması anlamına geliyor.