06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
prens charles
DÜNYA

Prens Charles tatile uçakla gitti, Başbakan May yaya kaldı!

İngiltere'de Prens Charles Orta Avrupa seyahati için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı kullanınca, Theresa May Ortadoğu seyahati için yeni bir uçak kiralamak zorunda kaldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:37:01 Güncelleme: 12:44:33 HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler için özel uçak kiralamak zorunda kaldı. Sebebi ise Prens Charles'ın Orta Avrupa'da 3 ülkeye gerçekleştireceği ziyaret için başbakanlık uçağını kullanması.

Prens Charles'ın, Theresa May'in uluslararası ziyaretleri için kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı iş ilişkilerinin olduğu Romanya'ya yaptığı seyahatte kullanması İngiliz medyasında eleştiri konusu oldu.

Prens Charles'ın Romanya'da yaptığı turistik yatırımların yanı sıra Avusturya ve İtalya'yı da ziyaret edeceği belirtildi.

Daha önce David Cameron yönetimi, VIP uçuşların azaltılması durumunda İngiltere'nin yılda 775 bin pound tasarruf edeceğini açıklamıştı.

İngiltere'de Kraliçe ve Prens Charles'ın, habere konu olan uçağı Başbakan'dan önce kullanma hakkı bulunuyor. Bu hak iki ziyaretin aynı tarihlere denk geldiği durumlarda, başbakan için bir özel uçağın kiralanması anlamına geliyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'da şiddetli patlama!
DÜNYA

Rusya'da şiddetli patlama! Sebebi açıklandı
DEAŞ, Irak ordusuna ait helikopteri düşürdü! 2 pilot öldü
DÜNYA

DEAŞ, Irak ordusuna ait helikopteri düşürdü! 2 pilot ...
Obama İskoçya'da bağış etkinliğine katılacak
DÜNYA

Obama görevden ayrıldıktan sonra ilk kez...
Suriye'den garip İdlib açıklaması: Kınıyoruz
DÜNYA

Suriye'den garip İdlib açıklaması: Kınıyoruz
BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı
DÜNYA

BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı
Esed'le röportajda kimyasal katliamla ilgili tek soru sorulmadı!
DÜNYA

Esed'e bir tek kimyasal katliam sorulmadı!
ABD'den kritik açıklama: Suriye rejimine uygun bir yanıt vereceğiz
DÜNYA

ABD'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: SURİYE REJİMİNE UYGUN BİR YANIT VERECEĞİZ
Titanik'in battığı sularda esrarengiz gelişme!
DÜNYA

TİTANİK'İN BATTIĞI SULARDA ESRARENGİZ GELİŞME!
Toronto Havaalanı'nda hareketli saatler
DÜNYA

TORONTO HAVAALANI'NDA HAREKETLİ SAATLER
İngiltere'den 'Kıbrıs'ta çözüm' mesajı
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN 'KIBRIS'TA ÇÖZÜM' MESAJI
ABD'den Suriye'de güvenli bölge adımı
DÜNYA

ABD'DEN SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ADIMI
Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!