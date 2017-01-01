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DÜNYA

Gazze'de 'İsrail ajanı' 3 kişi idam edildi!

Gazze'de İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 3 kişinin idam edildiği belirtildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:55:25 Güncelleme: 12:57:09 AA

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 3 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri mahkemenin, İsrail adına casusluk yaptığı ve vatana ihanet suçlamasıyla 3 kişi hakkında idam cezası verdiği ve istinaf mahkemesinin ise kararı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin anayasasındaki ilgili maddeye binaen idam kararının alındığı belirtilerek, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hakkının yerine getirilmesi ve toplumun güvenliğinin sağlanması için işgal güçleri adına casusluk yapan 3 kişinin idam cezası infaz edildi." ifadeleri kullanıldı.

İnfazın, Gazze'deki Arafat Polis Kompleksinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinin, İsrail ile iş birliği yapanlarla doğrudan ilgili olduğunu açıklamış ve olayın takipçisi olacaklarını bildirmişti.

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