Esed'le röportajda kimyasal katliamla ilgili tek soru sorulmadı!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, Hırvat gazetesi Vecernji List ile yaptığı röportajda İdlib şehrinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kimyasal katliamla ilgili tek bir soru sorulmaması dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre röportajın, kimyasal saldırı ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Esed'le ilgili 'çok sayıda çizgiyi aştı' açıklamasından önce yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Röportaj boyunca Esed'e, Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış olduğunun da altı çizildi. Suriye hükümeti, saldırıda rolü olduğunu reddetmişti.

Suriye devlet ajansı SANA'nın yayınladığı röportajda Esed, 'zaferden başka seçeneğimiz yok' derken, "Eğer savaşı kazanmazsak, bu, Suriye'nin haritadan silineceği anlamına gelir" dedi.

Öte yandan Esed'in, Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplar tarafından kurulmak istenen bir federalizme karşı olduğunu da yinelediği bildirildi.