06 NİSAN 2017
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Rusya'da şiddetli patlama!
DÜNYA

Rusya'da şiddetli patlama!

Rusya'nın St Petersburg kentinde meydana gelen patlamada yaralanan olmadığı bildirildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:33:37 Güncelleme: 19:03:12 HABERTURK.COM

Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama oldu.

Yerleşim bölgesindeki bir binada meydana gelen patlamada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Öte yandan patlamanın, erken saatlerde patlayıcı madde bulunan bölgenin yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi. 

Olayda sadece yıkılan bir duvar sebebiyle bir araç hasar aldı.

Kurtarma ekibi ve belediye yetkilileri, patlamanın renovasyon çalışmaları sebebiyle meydana geldiğini aktardı.

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YORUMLAR 6
  • haberturk_takipcisi 5 saat önce
    Teröre Lanet Olsun Ya Lanet Olsun!!!
  • Misafir 6 saat önce
    Bence Suriye'deki politikasindan dolayi goz dagi verilmek isteniyor
  • Misafir 6 saat önce
    Şimdi de Rusya ya sardılar
  • Misafir 6 saat önce
    esed rejimine sessiz kalmamız için rusya bize ve halkına terör baskısı yapıyor
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