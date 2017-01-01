Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama oldu.
Yerleşim bölgesindeki bir binada meydana gelen patlamada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Öte yandan patlamanın, erken saatlerde patlayıcı madde bulunan bölgenin yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.
Olayda sadece yıkılan bir duvar sebebiyle bir araç hasar aldı.
Kurtarma ekibi ve belediye yetkilileri, patlamanın renovasyon çalışmaları sebebiyle meydana geldiğini aktardı.
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YORUMLAR 6
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haberturk_takipcisi 5 saat önceTeröre Lanet Olsun Ya Lanet Olsun!!!300
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Misafir 6 saat önceBence Suriye'deki politikasindan dolayi goz dagi verilmek isteniyor30
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Misafir 6 saat önceŞimdi de Rusya ya sardılar30
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Misafir 6 saat önceesed rejimine sessiz kalmamız için rusya bize ve halkına terör baskısı yapıyor63
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