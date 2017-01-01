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DÜNYA

Obama İskoçya'da bağış etkinliğine katılacak

Görevden ayrıldığından beri gözlerden uzak kalmayı tercih eden eski ABD Başkanı Barack Obama, önümüzdeki ay İskoçya'da bir bağış toplama etkinliğine katılacak. Obama, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez bir konuşma yapacak ve soruları yanıtlayacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:06:33 Güncelleme: 16:17:19 HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İskoçya'da düzenlenecek bağış toplama etkinliğine katılacağı bildirildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Obama, "Hunter Foundation" adlı yardım kuruluşunun 26 Mayıs'ta İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenleyeceği bağış yemeğine katılacak.

AA'nın haberine göre yemekte iş adamlarına ve yardımseverlere hitap edecek Obama'nın katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacağı belirtildi.

Böylece Obama, görevden ayrıldığından beri ilk kez bir konuşma yapmış olacak.

Öte yandan Obama'nın bu etkinlik aracılığıyla İskoçya'yı ilk kez ziyaret edeceği kaydedildi.

Bu arada "Hunter Foundation"ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurucu Sir Tom Hunter'ın, "Chicago'nun Güney kıyısından Beyaz Saray'a destansı ve tarihi bir yolculuk oldu. Bu yolculuğu yapan kişiden, yolculuğun hikayesini dinlemek bizim için gerçek bir gurur olacaktır. Bu etkinlikte ABD'nin 44. başkanını ağırlamak çok gurur ve memnuniyet verici." sözlerine yer verildi.

Etkinlikte toplanacak paranın İskoçya'daki çocuklara yardım dernekleri ile Barack-Michelle Obama çiftinin çocuklara yardım amaçlı Obama Vakfı arasında paylaştırılacağı kaydedildi.

 

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