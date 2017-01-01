Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Donald Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın, " İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimini sert sözlerle eleştirerek, " Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." dedi.

Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına Suriye ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Esed rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." şeklinde konuştu.

Trump, "Bence Esed'in yaptıkları korkunç. Suriye'de olanlar en korkunç suçlardan biri. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtmişti.

SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı James Mattis'in şu anda Trump'la birlikte Florida'da Mara-a-Lago'da bulunduğunu ve Suriye'deki kimyasal saldırının gündemlerinin en üst sıralarında olduğunu açıkladı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise, "(Suriye’de kimyasal saldırının ardından) Beyaz Saray gerekli adımlar için bize danıştı. Başkan’a (Donald Trump) gerekli tüm seçenekleri hazırlıyoruz." açıklaması yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Pentagon’da devam eden görüşme ve hazırlıklar konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı James Mattis'in şu anda Trump'la birlikte Florida'da Mara-a-Lago'da bulunduğunu ve Suriye'deki kimyasal saldırının gündemlerinin en üst sıralarında olduğunu açıkladı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise, "(Suriye’de kimyasal saldırının ardından) Beyaz Saray gerekli adımlar için bize danıştı. Başkan’a (Donald Trump) gerekli tüm seçenekleri hazırlıyoruz." açıklaması yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Pentagon’da devam eden görüşme ve hazırlıklar konusunda bilgi vermekten kaçındı.

ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu açıklamanın ardından katıldığı televizyon programında "(ABD Başkanı Trumpın açıklamaları) Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz" dedi.

Süratle hareket edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim. Ben Sayın Putinle de konuştum ama Sayın Putin hala bu işin arkasında Esed var mı yok mu? Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH YARDIMI

Erdoğan ayrıca ABD ve terör örgütü YPG arasındaki bağı eleştirirken, "Ben geçenlerde (ABD) Dışişleri Bakanı geldiğinde de kendisine söyledim. Siz henüz Suriye'de yoksunuz dedim. Rusya Suriye'de var. Ha siz şöyle Suriye'de varsınız, PYD'ye, YPG'ye silah, mühimmat bu tür yardımları yapmakla varsınız. Eğer bu böyle devam edecek olursa bilesiniz ki, buradaki bu cinayetler, bu terör esintileri devam edecek. Çünkü şöyle bir zihniyet var. Önce ABD'nin bunu değiştirmesi lazım. Yani bir terör örgütünü, biz başka bir terör örgütüyle yok edelim, elimizde sıcaktan soğuğa değmesin. Bu olmaz."

"TRUMP YÖNETİMİNE SÖYLEDİK BİZİ İKNA EDEMEZSİNİZ"

"Orada Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte El Bab halledildi. Şimdi güneydoğuya doğru, Münbiç'e yönelmemiz gerekiyor, hedef bu. Şimdi bakıyoruz ki bazıları orada bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Zaten Sayın Obama'yla bu işi çözemedik biz. Çünkü Obama maalesef orada PYD'yi ve YPG'yi korumak gayreti içerisinde oldu, bunlara silah yardımı yaptı, çok ciddi silah yardımı yaptı. Kim ne derse desin, elimizde belgeleri var. Biz şimdi bunları Trump yönetimine de söyledik, yani 'bizi ikna edemezsiniz' dedik. 'Elimizde bu belgeler var. Siz PYD terör örgütüne, YPG terör örgütüne bu silahları verdiniz ve onlara bu silah yardımını yaparken bunlardan aynı zamanda DEAŞ da istifade etti.' Şimdi aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin bunu beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor. Tamam, beraber yapalım ama Münbiç'i gerçek sahiplerine verelim. Münbiç'in gerçek sahibi kim? Araplar, orada Kürt yok."

BEYAZ SARAY: SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı Mattis ile istişare ettiğini ifade etti.

Trump, dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı ortak basın toplantısında İdlib’de 70’ten fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı “dehşet verici” olarak nitelemiş ve bu konuda sorumluluk alacağını ifade etmişti.