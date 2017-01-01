07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hindistan
DÜNYA

Hindistan'da maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

Hindistan'da polisler maymunlarla yaşayıp onlar gibi davranan 8 yaşında kız çocuğu buldu

06 Nisan 2017 Perşembe, 19:16:57 Güncelleme: 21:02:08 AA

Hindistan'da polisler maymunlarla yaşayıp onlar gibi davranan 8 yaşında kız çocuğu buldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaleti polisleri Katarniaghat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın Motipur bölgesinde birlikte yaşadığı maymunlarla aynı davranışları sergileyen 8 yaşındaki kız çocuğunu hastaneye kaldırdı.

Maymunların yanında rahat davranan kızın ilk olarak Komiser Yardımcısı Suresh Yadav tarafından fark edildiği ancak Yadav kendilerine yaklaştığında maymunlarla birlikte kızın da çığlık attığı belirtildi.

Kız çocuğu, emniyet yetkililerinin uzun uğraşlarının ardından kurtarılıp bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın hastaneye getirildiğinde konuşamadığı, söylenenleri anlayamadığı, insanları görünce korktuğu, emekleyerek yürüdüğü ve sürekli şiddet davranışları sergilediği bildirildi.

Kızın tedaviye yavaş da olsa cevap verdiğini ifade eden doktorlar, kızın ayakları üstünde yürümeyi öğrendiğini ancak doğrudan ağzıyla yemek yemeye devam ettiğini kaydetti.

Kız çocuğunun bulunduğu bölgeye nasıl ve ne zaman geldiği bilinmiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 16 saat önce
    hanzo filminin gerceklesmis hali...
  • Misafir 16 saat önce
    saban hanzo
  • Misafir 17 saat önce
    kemal sunal in hanzo filmi gibi..
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avrupa Birliği'nden ABD saldırısıyla ilgili açıklama
DÜNYA

AB: Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile ...
SON DAKİKA! ABD'den Suriye'ye 59 füzeyle saldırı
DÜNYA

ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu!
Rusya'dan saldırı sonrası ABD'ye sert tepki
DÜNYA

Rusya'dan ABD saldırısı sonrası ilk hamle!
Kimyasal katliamın gerçekleştiği İdlib'de yeni hava saldırısı!
DÜNYA

Kimyasal katliamın gerçekleştiği İdlib'de yeni hava ...
Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı
DÜNYA

Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı
AB Bakanı Ömer Çelik'ten ABD'nin operasyonuyla ilgili açıklama
DÜNYA

Çelik: Diğer ülkelerin bu harekatı suçlaması kabul ...
Avrupa Parlamentosu'ndan Suriye kararları
DÜNYA

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN SURİYE KARARLARI
Beyaz Saray'dan Suriye saldırısıyla ilgili açıklama
DÜNYA

BEYAZ SARAY: NET BİR MESAJ VERDİK
Hollanda'da on binler referandum sandığına akın etti
DÜNYA

HOLLANDA'DA ON BİNLER REFERANDUM SANDIĞINA AKIN ETTİ
ABD’den İsrail’e Suriye teşekkürü
DÜNYA

ABD’DEN İSRAİL’E 'GÜÇLÜ DESTEK' TEŞEKKÜRÜ
ABD'nin saldırısı sonrası Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisseleri değerlendi
DÜNYA

ABD FÜZELERLE BİRLİKTE O ŞİRKETİN HİSSELERİNİ DE 'FIRLATTI'
Dışişleri'nden İsveç'teki terör saldırısına kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN İSVEÇ'TEKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA