07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atlantik Okyanusu
DÜNYA

Titanik'in battığı sularda esrarengiz gelişme!

Titanik'in battığı sulardaki buz dağı sayısı, son bir haftada 37'den 450'ye çıktı

06 Nisan 2017 Perşembe, 22:13:41 Güncelleme: 22:15:51

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı son bir hafta içinde alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu.

ABD Sahil Güvenliği'nin buz izleme biriminden alınan bilgiye göre, bölgede geçen hafta 37 olan buzdağı sayısı bu hafta 450'ye kadar çıktı.

Yılın bu zamanlarında olağan koşullarda, bölgede ortalama 80 kadar buz dağı bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgeye son bir hafta içinde kuzeyden sürüklenerek gelen 400'den fazla buzdağının Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarından geçen hattı işgal ettiğini belirtti.

Saat yönünde esen güçlü rüzgarların buz dağlarını güneye sürüklemesinin söz konusu yoğunluğa yol açmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, yoğunluğun oluşmasında küresel ısınma sebebiyle Grönland'dan kopan buz kütlelerinin artmasının da etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Buz dağı yoğunluğu nedeniyle bölgede seyreden gemiler önlemlerini artırdı.

Kendi döneminin en büyük transatlantik yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de aynı yerde bir buz dağına çarparak sulara gömülmüş, bin 500 kişinin hayatını kaybetttiği kaza, barış döneminde yaşanan en büyük gemicilik facialarından biri olarak tarihe geçmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 8
  • Misafir 9 saat önce
    sera gazı salınımına sınırlamalar getirilmeli
  • Misafir 18 saat önce
    Hıııım gıda emtiasında artış olur küresel ısınma haberleri başlar...
  • Misafir 18 saat önce
    küresel soğuma ile tekrar buz tutar
  • Misafir 18 saat önce
    Everest her yüksekliği arttıkça dünyaya soğuk klima etkisi yapıyor.
  • Misafir 19 saat önce
    Küresel ısınmanın bir kanıtı daha esasen
  • Misafir 20 saat önce
    küresel ısınmanın yalan olduğunun bir kanıtı daha
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İsveç'te kamyonlu saldırı! Ölü ve yaralılar var
DÜNYA

Avrupa'da yine kamyonlu terör!
BM Güvenlik Konseyi 18.30'da toplanacak
DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi 18.30'da toplanacak
Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı
DÜNYA

Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı
Esed yönetimi ABD'nin saldırısını sorumsuzca buldu!
DÜNYA

Esed yönetimi ABD'nin saldırısını sorumsuzca buldu!
Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı
DÜNYA

Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı
Rum Meclisi Enosis kararını iptal etti
DÜNYA

Rum Meclis'i 'Enosis'i iptal etti, müzakereler ...
Dışişleri'nden İsveç'teki terör saldırısına kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN İSVEÇ'TEKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA
Avrupa Parlamentosu'ndan Suriye kararları
DÜNYA

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN SURİYE KARARLARI
Hollanda'da on binler referandum sandığına akın etti
DÜNYA

HOLLANDA'DA ON BİNLER REFERANDUM SANDIĞINA AKIN ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz
DÜNYA

RUSYA'DAN ABD HAMLESİ: 8 NİSAN'DAN İTİBAREN...
ABD'nin saldırısı sonrası Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisseleri değerlendi
DÜNYA

ABD FÜZELERLE BİRLİKTE O ŞİRKETİN HİSSELERİNİ DE 'FIRLATTI'
ABD’den İsrail’e Suriye teşekkürü
DÜNYA

ABD’DEN İSRAİL’E 'GÜÇLÜ DESTEK' TEŞEKKÜRÜ