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Toronto Havaalanı'nda hareketli saatler

United Airlines’ın Toronto-Chicago seferini yapacak uçağında sahte bomba düzeneği bulundu

06 Nisan 2017 Perşembe, 22:17:41 Güncelleme: 22:21:35 AA

Kanada’nın Toronto kenti havaalanında, bir yolcu valizinde patlayıcı madde olduğu şüphesi hareketli saatlere neden oldu.

Toronto Havaalanından Chicago'ya uçmak üzere kalkışa hazırlanan United Airlines havayolu şirketine ait uçak, güvenlik gerekçesiyle son anda durduruldu.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, gümrük ekiplerinin bir yolcu çantasının kontrolü sırasında patlayıcı düzenek bulduklarını bildirdi.

Kanada Hava Taşımacılığı Güvenlik Kurumunun olaydan haberdar edilmesi üzerine uçak, alanda güvenli bir bölgeye çekildi.

Tahliye edilen yolcular, üst ve el bagajı aramasından geçirilirken, uçakta ve bagajlarda da arama yapıldı.

Aramalarda, ABD vatandaşı 58 yaşındaki bir erkek yolcuya ait valizde, sahte patlayıcı madde düzeneği bulundu.

Gözaltına alınan kişinin Brampton kentinde hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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