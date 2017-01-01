St. Petersburg saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Petrenko, söz konusu bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, metro saldırısında kullanılana benzer patlayıcı madde, ateşli silah ve bunlara ait mühimmat bulunduğunu ifade etti.

Bu arada gözaltına alınanlardan Atabek Rustamov'un, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Rustamov, mahkemedeki sorgusunda terör örgütleriyle bağlantısı olduğu suçlamasını reddetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.