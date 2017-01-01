ABD'nin saldırısından önce üst düzey yetkililer Suriye'den kaçırıldı iddiası

Esed rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.
İHA'nın aktardığına göre Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.
Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.
SURİYE REJİMİ UÇAKLARI ÜSTEN ÇIKARMIŞTI
Öte yandan Suriye ordusunun, ABD'nin füze saldırıları öncesinde hava üssünde bulunan uçakların çoğunluğunu üsten çıkardığı öne sürüldü.
Reuters'ın aktardığına göre haberi bildiren Lübnan televizyonu al Mayadeen, haberinin "bilgiye" dayalı olduğunu belirtti.
ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.
-
Misafir 5 saat önce94.5 milyon$ lık füzeleri boş araziye atacağina Esed rejiminin binalarını yok etseydiniz belki derdik yoksa bu yapılanlar hep hikaye00
-
Misafir 5 saat önceYenimi anladınız oyun olduğunu abd boş toprakları vurdu bak Esad nasıl Masumları vuruyor .abd vurmuş nereyi tiyatro.00
-
Misafir 7 saat önceoyun için de oyun60
-
Misafir 7 saat önceBu sadece amerikan iç siyaseti için yapılmış pandomim60
-
Misafir 7 saat önceamerika ozaman boş topraklarami bomba atti ozamn nasil bir istihbaratiniz var arkadas00
-
Misafir 8 saat önceEğer bunlar gerçekse, dünyaya oynanan bir tiyatroya şahit oluyoruz...210
-
Misafir 8 saat önceAklıma gelmedi değil....60
-
Misafir 8 saat önceaptal degil putin onlem alindi tabiki60
-
haberturk_takipcisi 8 saat önceVe ABD Sessiz Kalmadı!!!1113
-
Misafir 9 saat öncegemilerim hareketlerini görünce uyanmışlardır, yada vuracağız kaldırın demiştir.60