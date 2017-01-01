07 NİSAN 2017
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suriye
DÜNYA

ABD'nin saldırısından önce üst düzey yetkililer Suriye'den kaçırıldı iddiası

ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirmeden önce, Suriye ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı, üste bulunan uçakların çoğunluğunun ise buradan çıkarıldığı öne sürüldü

07 Nisan 2017 Cuma, 09:35:54 Güncelleme: 10:47:19 HABERTURK.COM

Esed rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

İHA'nın aktardığına göre Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

SURİYE REJİMİ UÇAKLARI ÜSTEN ÇIKARMIŞTI

Öte yandan Suriye ordusunun, ABD'nin füze saldırıları öncesinde hava üssünde bulunan uçakların çoğunluğunu üsten çıkardığı öne sürüldü.

Reuters'ın aktardığına göre haberi bildiren Lübnan televizyonu al Mayadeen, haberinin "bilgiye" dayalı olduğunu belirtti.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 5 saat önce
    94.5 milyon$ lık füzeleri boş araziye atacağina Esed rejiminin binalarını yok etseydiniz belki derdik yoksa bu yapılanlar hep hikaye
  • Misafir 5 saat önce
    Yenimi anladınız oyun olduğunu abd boş toprakları vurdu bak Esad nasıl Masumları vuruyor .abd vurmuş nereyi tiyatro.
  • Misafir 7 saat önce
    oyun için de oyun
  • Misafir 7 saat önce
    Bu sadece amerikan iç siyaseti için yapılmış pandomim
  • Misafir 7 saat önce
    amerika ozaman boş topraklarami bomba atti ozamn nasil bir istihbaratiniz var arkadas
  • Misafir 8 saat önce
    Eğer bunlar gerçekse, dünyaya oynanan bir tiyatroya şahit oluyoruz...
  • Misafir 8 saat önce
    Aklıma gelmedi değil....
  • Misafir 8 saat önce
    aptal degil putin onlem alindi tabiki
  • haberturk_takipcisi 8 saat önce
    Ve ABD Sessiz Kalmadı!!!
  • Misafir 9 saat önce
    gemilerim hareketlerini görünce uyanmışlardır, yada vuracağız kaldırın demiştir.
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