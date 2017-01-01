ABD'nin saldırısından önce üst düzey yetkililer Suriye'den kaçırıldı iddiası

Esed rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

İHA'nın aktardığına göre Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

SURİYE REJİMİ UÇAKLARI ÜSTEN ÇIKARMIŞTI

Öte yandan Suriye ordusunun, ABD'nin füze saldırıları öncesinde hava üssünde bulunan uçakların çoğunluğunu üsten çıkardığı öne sürüldü.

Reuters'ın aktardığına göre haberi bildiren Lübnan televizyonu al Mayadeen, haberinin "bilgiye" dayalı olduğunu belirtti.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.