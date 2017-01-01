Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının, terörizmle savaşan bir ülkeye yönelik 'güç gösterisi' niyeti taşıdığını ifade etti.
Açıklamada, saldırının 'düşüncesizce' olduğu ve varolan problemleri daha da derinleştirdiği savunuldu.
Öte yandan Rusya, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı.
Bakanlık, ABD'nin saldırılarının, İdlib'deki kimyasal saldırıdan önce hazırlanmış olduğunu açık olduğunu savundu.
KREMLİN: ABD İLE HAVADA ÇARPIŞMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK
Kremlin, ABD ile teknik askeri iletişim kanallarının açık kalacağını fakat bilgi paylaşımında bulunmayacaklarını açıkladı.
Reuters'ın aktardığına göre Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından ABD ile havada çarpışma riskinin son derece yüksek olduğunu söyledi.
Öte yandan Putin'in güvenlik konseyi toplantısı düzenleyeceği bildirildi
"ABD BİZİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRDİ"
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Peskov, ABD'nin, Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmadan önce kendilerini bilgilendirip bilgilendirmediği sorusu karşısında, "Bilgi verildi" dedi.
Peskov, ABD tarafının doğrudan Putin'in arayıp aramadığı sorulunca ise, "Kimse Putin'i aramadı. Bilgiler, var olan bilgi paylaşım kanalları üzerinden geldi" yanıtını verdi.
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Misafir 4 saat önceboş diyenler jetleri görmüyormusunuz?00
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Misafir 4 saat öncesavaş dibimizde!Allah korusun tüm masumları30
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Misafir 4 saat önceABD Suriyeyi Irakla karistirdi kimyasal yalani Suriyede sokmez03
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Misafir 5 saat önceiğrenç bir tiyatro izliyoruz00
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Misafir 5 saat önceadamlar ülkemizde darbe yapacaklar biz de abd tarafında mı olacağız kardeşim?60
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Misafir 6 saat öncebizde yedik eyy rusya eyy abd birbirinizi vurun da görelim tabi Dünya sizin babanızın çiftliği ölen yine müslüman eyy kendini müslüman ülke olarak görenler.30
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Misafir 6 saat öncebırakın birbirini yesinler.00
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Misafir 6 saat önceBoş havaalanının bombalamiş hani ucak enkazları senaryo.madem yaptın eş zamanlı vur bütün Esad askeri üstleri.186
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Misafir 6 saat önceyaşasın rusya.1230
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Misafir 6 saat önceisrael plajda onyayan çocukları vururken filistinde şehirleri ve sivilleri bombalarken dur diyen yok neden acaba426