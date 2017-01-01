07 NİSAN 2017
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rusya dışişleri bakanlığı
DÜNYA

Rusya'dan saldırı sonrası ABD'ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasının ardından yaptığı açıklamada, Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını duyurdu

07 Nisan 2017 Cuma, 10:37:38 Güncelleme: 18:30:10 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının, terörizmle savaşan bir ülkeye yönelik 'güç gösterisi' niyeti taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, saldırının 'düşüncesizce' olduğu ve varolan problemleri daha da derinleştirdiği savunuldu.

Öte yandan Rusya, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı.

Bakanlık, ABD'nin saldırılarının, İdlib'deki kimyasal saldırıdan önce hazırlanmış olduğunu açık olduğunu savundu.

KREMLİN: ABD İLE HAVADA ÇARPIŞMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Kremlin, ABD ile teknik askeri iletişim kanallarının açık kalacağını fakat bilgi paylaşımında bulunmayacaklarını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından ABD ile havada çarpışma riskinin son derece yüksek olduğunu söyledi.

Öte yandan Putin'in güvenlik konseyi toplantısı düzenleyeceği bildirildi

"ABD BİZİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRDİ"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Peskov, ABD'nin, Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmadan önce kendilerini bilgilendirip bilgilendirmediği sorusu karşısında, "Bilgi verildi" dedi.

Peskov, ABD tarafının doğrudan Putin'in arayıp aramadığı sorulunca ise, "Kimse Putin'i aramadı. Bilgiler, var olan bilgi paylaşım kanalları üzerinden geldi" yanıtını verdi.

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YORUMLAR 43
  • Misafir 4 saat önce
    boş diyenler jetleri görmüyormusunuz?
  • Misafir 4 saat önce
    savaş dibimizde!Allah korusun tüm masumları
  • Misafir 4 saat önce
    ABD Suriyeyi Irakla karistirdi kimyasal yalani Suriyede sokmez
  • Misafir 5 saat önce
    iğrenç bir tiyatro izliyoruz
  • Misafir 5 saat önce
    adamlar ülkemizde darbe yapacaklar biz de abd tarafında mı olacağız kardeşim?
  • Misafir 6 saat önce
    bizde yedik eyy rusya eyy abd birbirinizi vurun da görelim tabi Dünya sizin babanızın çiftliği ölen yine müslüman eyy kendini müslüman ülke olarak görenler.
  • Misafir 6 saat önce
    bırakın birbirini yesinler.
  • Misafir 6 saat önce
    Boş havaalanının bombalamiş hani ucak enkazları senaryo.madem yaptın eş zamanlı vur bütün Esad askeri üstleri.
  • Misafir 6 saat önce
    yaşasın rusya.
  • Misafir 6 saat önce
    israel plajda onyayan çocukları vururken filistinde şehirleri ve sivilleri bombalarken dur diyen yok neden acaba
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