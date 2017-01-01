Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin müdahalesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonun ardından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye rejiminin Han Şeyhun kimyasal saldırısının ardından ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonun "son derece olumlu" karşılandığını vurgulayarak, "Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır." açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: YENİ GÖÇ DALGALARI OLABİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu:

"Suriye rejiminin daha önce hesap vermesi gerekiyordu. Ama daha önce bu hesaplar sorulmadığı için bu rejim birçok yöntemle insanları öldürdü. En son tekrar kimyasal silah kullandı. Bunun hesabını da vermesi gerekiyor. Aynı suçların tekrar edilmemesi için hem hukuk önünde hem de bu tür imkanlarla yok edilmeli. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Gelin Suriye'nin milli birliğini sağlayalım, ateşkesi tesis edelim, bir kişinin arkasında durmayalım. Destek veren ülkelere de çağrımız budur. Bundan sonra hangi adımları atacağımızı da iyi koordine etmemiz gerekiyor. Lavrov'la ve Tillerson'la görüşmek için temasa geçtik. Yeni göç dalgaları olabilir. Suriye için de yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur. Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu bölgeleri genişletmemiz lazım. Esed'siz geçiş hükümeti kurulmalı. Esed'in bir an evvel uzaklaştırılması gerek."