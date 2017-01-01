AB Bakanı Ömer Çelik'ten ABD'nin operasyonuyla ilgili açıklama

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği operasyonla ilgili konuştu:

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Esed rejimi hava kuvvetlerini kullandı ve hiç kimse bir şey yapmadı. Kimyasal silah kullanırsa bunu kırmızı çizgi sayarız denmişti ama Obama döneminde bu olduğu halde yine eçiştirildi. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminden beri Esed rejiminin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Şimdiye kadar bu yapılmadığı gibi tam tersi kararlar alındı.

Esed, dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştiriyor ama kimse birbirine müdahale etmiyor. Bugün ortaya koyulan bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır. Diğer ülkelerin bu harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımı kabul edilemez. Bu harekatın sebebi Esed rejiminin katliamıdır. Daha Esed bu katliamı gerçekleştirmeden bir iki gün önce uluslararası toplumda Esed'e karşı değişen bir ton gözlemliyorduk. Umarız ki bu son katliam bardağı taşırmıştır ve bu askeri harekatı, Esed'e verilen bu cevabı Esed'in katliamlarına dönük bir kararlılık oalrak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal değildir. Esed'in caydırılması yönünde bir plan bunu izler."