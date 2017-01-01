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Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı
DÜNYA

Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının, 2003'teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi

07 Nisan 2017 Cuma, 11:36:47 Güncelleme: 12:24:27 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye hava üssüne yaptığı saldırının, 2003'te Batı'nın Irak'a Birleşmiş Milletler izni olmadan yaptığı müdahaleyi hatırlattığını söyledi. 

Reuters'ın aktardığına göre Lavrov, Moskova'nın ABD'den açıklama isteyeceğini belirtti.

Lavrov, bu 'provokasyonun' ABD ile ilişkilerin tamir edilemez bir hasara yol açmamasını umduğunu dile getirdi.

Lavrov, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarının El Nusra'nın faaliyetlerinden dikkat dağıtmak olduğunu savundu.

Öte yandan saldırıda Rusya tarafında can kaybı olmadığını bildirdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Esad masum insanları öldürürken izin mi alıyor. Kimyasal silah kullanırken izin mi alıyor.. Geçin bu işleri geçin
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