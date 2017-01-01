07 NİSAN 2017
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idlib
DÜNYA

Kimyasal katliamın gerçekleştiği İdlib'de yeni hava saldırısı!

07 Nisan 2017 Cuma, 11:53:49 Güncelleme: 13:09:10 HABERTURK.COM

Bu hafta başında kimyasal katliam sonucu 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Han Şeyhun beldesine bugün hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre saldırıların düzenlendiğine dair bilgi bölgeden bir görgü tanığı ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından verildi.

Gözlemevi, hava saldırılarının Suriye veya Rus uçakları tarafından düzenlendiğini aktardı. 

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD, bu saldırıya katılan uçakların konuşlandığını belirttiği Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne bu sabah füze saldırısı yaptı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    savasi zenginler cikarir fakirler olur
  • Misafir 4 saat önce
    Alma mazlumun ahını!...
  • Misafir 4 saat önce
    Allah belanı versin Esad
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