Kimyasal katliamın gerçekleştiği İdlib'de yeni hava saldırısı!

Bu hafta başında kimyasal katliam sonucu 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Han Şeyhun beldesine bugün hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre saldırıların düzenlendiğine dair bilgi bölgeden bir görgü tanığı ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından verildi.

Gözlemevi, hava saldırılarının Suriye veya Rus uçakları tarafından düzenlendiğini aktardı.

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD, bu saldırıya katılan uçakların konuşlandığını belirttiği Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne bu sabah füze saldırısı yaptı.