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avrupa birliği
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Avrupa Birliği'nden ABD saldırısıyla ilgili açıklama

07 Nisan 2017 Cuma, 12:44:46 Güncelleme: 13:48:05 AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'de vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacaklarını belirtti.

Tusk, ABD'in Esed rejiminin kimyasal saldırısının yönlendirildiği Şayrat Askeri Üssünü vurması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD saldırısının, "barbarca" kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydeden Tusk, "AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak." dedi.

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