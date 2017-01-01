NATO'dan ABD'nin füze saldırısıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Suriye askeri üssünü vurması ile ilgili gelişmede tüm sorumluluğun Suriye rejiminde olduğunu belirterek, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız kalamaz ve failler sorumlu tutulmalı." dedi.

Stoltenberg, ABD'nin Esed rejimine ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. ABD'nin aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin ölmesine yol açan "dehşet verici" kimyasal saldırı sonrası üssü vurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu gelişmenin tüm sorumluluğu Suriye rejiminindir." dedi.

NATO'nun, uluslararası norm ve anlaşmaların ihlali anlamına gelen kimyasal silah kullanımı nedeni ile Suriye rejimini sürekli olarak kınadığını kaydeden Stoltenberg, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız kalamaz ve failler sorumlu tutulmalı. NATO, kimyasal silah kullanılmasını uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak görüyor. " ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, Suriye'de barış ve siyasi çözüm sağlanması amaçlı tüm uluslararası çabaları desteklediklerini de kaydetti.