07 NİSAN 2017
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jens stoltenberg
DÜNYA

NATO'dan ABD'nin füze saldırısıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Suriye askeri üssünü vurmasının ardından yaptığı açıklamada, gelişmelerin tüm sorumluluğunun Suriye rejimine ait olduğunu söyledi

07 Nisan 2017 Cuma, 13:18:53 Güncelleme: 15:12:46 AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Suriye askeri üssünü vurması ile ilgili gelişmede tüm sorumluluğun Suriye rejiminde olduğunu belirterek, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız kalamaz ve failler sorumlu tutulmalı." dedi.

Stoltenberg, ABD'nin Esed rejimine ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. ABD'nin aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin ölmesine yol açan "dehşet verici" kimyasal saldırı sonrası üssü vurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu gelişmenin tüm sorumluluğu Suriye rejiminindir." dedi.

NATO'nun, uluslararası norm ve anlaşmaların ihlali anlamına gelen kimyasal silah kullanımı nedeni ile Suriye rejimini sürekli olarak kınadığını kaydeden Stoltenberg, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız kalamaz ve failler sorumlu tutulmalı. NATO, kimyasal silah kullanılmasını uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak görüyor. " ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, Suriye'de barış ve siyasi çözüm sağlanması amaçlı tüm uluslararası çabaları desteklediklerini de kaydetti.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 3 saat önce
    amerikanin planı suriye uzerinden gerceklesiyor
  • Misafir 3 saat önce
    Hepiniz aynisiniz olan yine muslumana olacak.
  • Misafir 4 saat önce
    Müslümanları birbirine düşürme projeleri devam ediyor...
  • Misafir 5 saat önce
    ne güzel oyun oynuyorsunuz
  • Misafir 5 saat önce
    bu bir tezgah ve tezgaha geliyoruz
  • Misafir 5 saat önce
    katil amerika ve destekcileri idlipteki saldiriyi gerceklestirip simdide bunun bahanesiyle suriyeye girmek istiyor
  • Misafir 5 saat önce
    ve çoktan başlamış olan ismi koyulamayan kıyamet savaşları resmi olarak başlar
  • Misafir 5 saat önce
    Bunu kimyasal silah atıldığında değil ''MASUMLAR'' öldüğünde yapmaya başlamalıydınız
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