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Enosis
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Rum Meclisi Enosis kararını iptal etti

Rum Meclisi'nin 'Enosis' kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacak

07 Nisan 2017 Cuma, 14:31:08 Güncelleme: 17:27:21 AA

Rum Meclisi, "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararı iptal etti.

Temsilciler Meclisi, Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) kararın Milli Eğitim Bakanlığa devredilmesine yönelik önerisini oyladı.

DİSİ'nin önerisine, 30 milletvekili kabul oyu verirken 20 milletvekili ret oyu kullandı.

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nin "Enosis" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı.

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