Esed yönetimi ABD'nin saldırısını sorumsuzca buldu!

Şam yönetimi, ABD'nin Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı füzeli saldırının ardından yaptığı açıklamada, isyancı gruplara yönelik operasyonlarını hızlandıracağını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu saldırı Suriye'nin teröristlere saldırma, onları ezme, ve nerede olurlarsa olsunlar onlara yönelik bu hareketi hızlandırma kararlılığını artırdı" denildi.
Açıklama, ABD'nin saldırısını 'aceleci ve sorumsuz' olarak nitelendirdi ve Suriye hükümetinin bu hafta başında İdlib'de gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıdan sorumlu olduğu söylentilerini kast ederek Washington'un "yanlış bir propaganda kampanyasının peşine takıldığını" savundu.
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YORUMLAR 5
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Misafir 5 saat önceYPG ile suriyeye giremediler şimdi kimyasalı bahane ederek suriyeye giriyorlar. Bakalım önümüzde nasıl günler var00
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Misafir 5 saat önceesat niçin şu an her şey lehineyken böyle bir şey yapsın? cevap verebilecek olan var mı?00
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Misafir 6 saat öncepkk ne ise El nusra da odur.30
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Misafir 6 saat önceyok ya sen acmasızca masum insanları ve bebekleri,çocukları öldüreceksin sana birşey yapılmayacak yok öyle senin sonun geldi sanırım..00
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Misafir 7 saat önceABD meydanı Rusya'ya bırakarak yanlış yaptı.Artık daha kararlı hareket etmeli.Rusyanın Batıyla savaşı göze alabileceği kanaatinde değilim.39
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