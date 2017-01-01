07 NİSAN 2017
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beşşar esed
DÜNYA

Esed yönetimi ABD'nin saldırısını sorumsuzca buldu!

ABD'nin Suriye ordusuna ait hava üssüne yaptığı saldırının ardından Suriye Devlet Başkanlığı'ndan açıklama geldi

07 Nisan 2017 Cuma, 15:37:14 Güncelleme: 16:15:26 HABERTURK.COM

Şam yönetimi, ABD'nin Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı füzeli saldırının ardından yaptığı açıklamada, isyancı gruplara yönelik operasyonlarını hızlandıracağını açıkladı. 

Reuters'ın haberine göre Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu saldırı Suriye'nin teröristlere saldırma, onları ezme, ve nerede olurlarsa olsunlar onlara yönelik bu hareketi hızlandırma kararlılığını artırdı" denildi.

Açıklama, ABD'nin saldırısını 'aceleci ve sorumsuz' olarak nitelendirdi ve Suriye hükümetinin bu hafta başında İdlib'de gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıdan sorumlu olduğu söylentilerini kast ederek Washington'un "yanlış bir propaganda kampanyasının peşine takıldığını" savundu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 saat önce
    YPG ile suriyeye giremediler şimdi kimyasalı bahane ederek suriyeye giriyorlar. Bakalım önümüzde nasıl günler var
  • Misafir 5 saat önce
    esat niçin şu an her şey lehineyken böyle bir şey yapsın? cevap verebilecek olan var mı?
  • Misafir 6 saat önce
    pkk ne ise El nusra da odur.
  • Misafir 6 saat önce
    yok ya sen acmasızca masum insanları ve bebekleri,çocukları öldüreceksin sana birşey yapılmayacak yok öyle senin sonun geldi sanırım..
  • Misafir 7 saat önce
    ABD meydanı Rusya'ya bırakarak yanlış yaptı.Artık daha kararlı hareket etmeli.Rusyanın Batıyla savaşı göze alabileceği kanaatinde değilim.
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