Esed yönetimi ABD'nin saldırısını sorumsuzca buldu!

Şam yönetimi, ABD'nin Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı füzeli saldırının ardından yaptığı açıklamada, isyancı gruplara yönelik operasyonlarını hızlandıracağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu saldırı Suriye'nin teröristlere saldırma, onları ezme, ve nerede olurlarsa olsunlar onlara yönelik bu hareketi hızlandırma kararlılığını artırdı" denildi.

Açıklama, ABD'nin saldırısını 'aceleci ve sorumsuz' olarak nitelendirdi ve Suriye hükümetinin bu hafta başında İdlib'de gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıdan sorumlu olduğu söylentilerini kast ederek Washington'un "yanlış bir propaganda kampanyasının peşine takıldığını" savundu.