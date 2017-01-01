BM Güvenlik Konseyi toplantısı başladı

Reuters'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının ardından TSİ. 18:30'da toplandı.

Diplomatların verdiği bilgiye göre 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin toplantısı basına açık olacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakanlık, yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapacak" dedi.

İNGİLİZ VE RUS TEMSİLCİLER ARASINDA GERGİNLİK

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise Beşşar Esed'in İdlib'de "vahşetin tanımını" yeniden yapabileceğini gösterdiğini belirterek "İngiltere ABD'nin hava saldırısını destekliyor çünkü savaş suçlarının sonuçları olur." ifadesini kullandı.

"Esed tüm zamanların en büyük savaş suçlusudur." ifadesini kullanan Rycroft, ABD'nin hava saldırısının işlenen suçlarla orantılı olduğunu savundu. Esed rejimine destek veren Rusya'yı da eleştiren Rycroft, "Rusya belki savaş suçlusunu desteklemenin sonuçları hakkında ciddi bir ders aldı: aşağılanma." diye konuştu.

Rusya'nın "Esed'in hayal edebileceği her şeyi" verdiğini anlatan Rycroft, Esed'in de bunun karşılığında daha fazla savaş suçu işlediğini dile getirdi. Rycroft, Rusya'yı "başarısız" olan stratejisinden vazgeçmeye de çağırarak Rusya'nın BMGK'daki her vetosunun Suriye halkının daha fazla acılar çekmesine neden olduğunu söyledi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise "Esed'in bedeli ne olursa olsun kendisine karşı çıkanları yok etmeye çalıştığını söyledi. ABD'nin askeri müdahalesinin "meşru" olduğunu değerlendirmesinde bulunan Delattre, "Müdahale Esed'i caydırmak için gerekliydi." dedi.

RUS TEMSİLCİ: "SİZİ BİR KEZ DAHA UYARIYORUM..."

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konusunda saplantılı olduğunu iddia etti.

Safronkov,"Washington, Londra ve Paris, Suriye'nin meşru yönetimini devirmek konusunda paranoyakça bir fikre saplanmış durumda. Bu, İngiltere'nin BM Temsilcisi Sayın Raycroft'un şeytani ve diplomatik olmayan davranışı ve oturumda yaptığı konuşmadan da görülüyor. Sayın Raycroft, ülkeme yönelik kalitesiz, profesyonel olmayan söylemler ve suçlamalar yöneltmekten vazgeçin. Sizi bir kez daha uyarıyorum, Arap ülkeleriyle münakaşaya girmeye çalışmayın, bundan hayırlı bir şey çıkmaz." şeklinde konuştu.

ABD'nin kimyasal silah saldırısı konusunda "masumiyet karinesini" gözardı ettiğini de kaydeden Safronkov, "Kendi yolunuza gittiğinizde bunun bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir." diye konuştu. "ABD'nin gayrı meşru eylemini kınıyoruz." diyen Safronkov, "Bu eylemin bölgesel ve uluslararası istikrara yönelik ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

Safronkov ABD'nin saldırısının "terörizmi güçlendirdiğini" de savunarak "Tekrar tekrar söylüyorum: Suriye silahlı kuvvetleri ülkede terörizmle savaşan ana kuruluştur. Teröristlerle kim savaşacak? Bu yasa dışı silahlı gruplar mı?" diye sordu. Saldırının "teröristlere moral verdiğini" de söyleyen Safronkov, bunun Cenevre'deki diplomatik sürece de zarar verdiğini iddia etti.

BOLİVYA'DAN ABD'YE ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL SUÇLAMASI

ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağıran konseyin geçici üyelerinden Bolivya, ABD'yi "tek taraflı bir eylemde bulunarak uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

BMGK, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

BMGK'yı acil toplantıya çağıran Bolivya, ABD'yi "tek taraflı bir eylemde bulunarak uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, "Dün yaşananlar BM Şartı'nı ihlal ediyor, çünkü tek taraflı eylemler BM Şartı'nda yasaklanmıştır. Çok taraflılığı savunmamız gerektiğine inanıyoruz". dedi.