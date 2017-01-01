07 NİSAN 2017
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Mariya Zaharova
DÜNYA

Mariya Zaharova: Çok tehlikeli bir eğilim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile temas kurduklarını ifade ederken son gelişmeler hakkında açıklama yaptı

07 Nisan 2017 Cuma, 20:14:54 Güncelleme: 21:09:31 İHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye saldırısının ardından Washington ile temas kurduklarını söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Suriye'ye yönelik saldırının da gösterdiği üzere, Rusya'nın değil ABD'nin öngörülemez bir ülke olduğunu, bunun da çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, "Rusya'nın öngörülemez bir ülke olduğunu ve bu nedenle tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ancak bugün bir kez daha gördük ki, asıl öngörülemez ülke ABD'dir. Bu çok tehlikeli bir eğilim. Zira ABD, küresel liderliğe oynayan bir ülke" dedi.

Zaharova, ABD ile kurulan temaslar hakkında da, "Saldırıdan sonra ABD tarafıyla temaslarımız oldu. ABD tarafıyla farklı düzeyli düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bugün duyduğunuz açıklamalara ve tepkilere odaklandık." dedi.

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