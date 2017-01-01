07 NİSAN 2017
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Dışişleri Bakanlığı
DÜNYA

Dışişleri'nden İsveç'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır" ifadelerine yer verildi

07 Nisan 2017 Cuma, 20:42:42 Güncelleme: 22:43:25 AA

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Stockholm'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle masum sivillerin hayatlarını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle mücadelede küresel iş birliğinin önemini vurgulayarak, terörün her türlüsüne karşı uluslararası toplum, dost ve ortaklarımızla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AB BAKANI ÇELİK: KALBİMİZ İSVEÇ HALKIYLA 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz İsveç halkıyla. Terörizme karşı mücadelede iş birliği yapmak zorundayız." ifadesini kullanıldı.

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