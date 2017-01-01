07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD Donald Trump
DÜNYA

ABD’den İsrail’e Suriye teşekkürü

ABD Başkanı Trump, Şaryat saldırısına destek veren İsrail'e teşekkür etti

07 Nisan 2017 Cuma, 22:10:37 Güncelleme: 22:14:34 AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği “güçlü destekten” dolayı İsrail'e teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Netanyahu’yu telefonla arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği güçlü destekten dolayı Başkan Trump adına İsrail'e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu ile Pence arasındaki telefon görüşmesinde İsrail ve ABD arasındaki güçlü müttefiklik ilişkisine vurgu yapıldığına dikkat çekilerek, Netanyahu'nun, kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini yinelediği aktarıldı.

Pence’in Netanyahu’ya operasyonun detayları ve sonuçları hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Netanyahu, ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyon düzenliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'nin saldırısı sonrası Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisseleri değerlendi
DÜNYA

ABD füzelerle birlikte o şirketin hisselerini de ...
Rusya'dan İdlib'e saldırı: 8 ölü
DÜNYA

Rusya'dan misilleme saldırı: 8 ölü
Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu toplandı
DÜNYA

Suriye ateşkes grubu Rusya'nın talebiyle toplandı
Mariya Zaharova: Çok tehlikeli bir eğilim
DÜNYA

Rus Dışişleri: Çok tehlikeli bir eğilim
ABD'den Şaryat saldırısının ardından kritik açıklama
DÜNYA

ABD'den Şaryat saldırısının ardından kritik açıklama
Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı
DÜNYA

Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı
Hollanda'da on binler referandum sandığına akın etti
DÜNYA

HOLLANDA'DA ON BİNLER REFERANDUM SANDIĞINA AKIN ETTİ
Beyaz Saray'dan Suriye saldırısıyla ilgili açıklama
DÜNYA

BEYAZ SARAY: NET BİR MESAJ VERDİK
ABD'nin saldırısı sonrası Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisseleri değerlendi
DÜNYA

ABD FÜZELERLE BİRLİKTE O ŞİRKETİN HİSSELERİNİ DE 'FIRLATTI'
ABD’den İsrail’e Suriye teşekkürü
DÜNYA

ABD’DEN İSRAİL’E 'GÜÇLÜ DESTEK' TEŞEKKÜRÜ
Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz
DÜNYA

RUSYA'DAN ABD HAMLESİ: 8 NİSAN'DAN İTİBAREN...
Dışişleri'nden İsveç'teki terör saldırısına kınama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN İSVEÇ'TEKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA