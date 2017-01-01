07 NİSAN 2017
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Hollanda'da on binler referandum sandığına akın etti

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor

07 Nisan 2017 Cuma, 22:59:33 Güncelleme: 23:13:43 AA

Hollanda'da 5 Nisan'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.

Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'da bugüne kadar yaklaşık 72 bin oy kullanıldı.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların halk oylamasına yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

Vatandaşlardan oy kullanma işlemini son iki güne ve seçimin son saatlere bırakmamalarını, mümkün mertebe uygun oldukları saatlerde anayasal görevlerini yerine getirmelerini isteyen Ayyıldız, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyunu kullanan Mehmet Küpeli, anayasa değişikliğinin Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada oy kullanan vatandaşları görmek çok hoş ve çok güzel bir duygu, beni duygulandırdı." dedi.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar devam edecek.

ABD'DEKİ TÜRKLER OY KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci, 7 bölgede kurulan sandıklarda devam ediyor.

Pazar günü akşamına kadar sürecek oy verme işleminde şu ana kadar ABD genelinde 18 bin 685, en yoğun katılımın olduğu New York'taki sandıkta ise 7 bin 489 oy kullanıldığı kaydedildi.

Başkent Washington'daki katılım düzeyinin 2 bin 677 olduğu, Los Angeles'ta 2 bin 447, Boston'da bin 793, Chicago'da bin 622, Houston'da bin 331 ve Miami'de ise bin 326 Türk vatandaşının demokratik hakkını kullanmak üzere sandığa gittiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle cumartesi ve pazar günü daha yoğun bir katılımla ABD genelindeki sandığa gitme oranının artacağını beklediklerini dile getirdi.

1 Nisan'da Washington Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oyunu kullanan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'de yaşayan Türklerin istedikleri herhangi bir sandıkta oy verebileceklerini hatırlatıp, seçmenleri halk oylamasına katılmaya davet etmişti. ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında seçmenin yaşadığı belirtiliyor.

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