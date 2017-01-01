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Beyaz Saray'dan Suriye saldırısıyla ilgili açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD'nin Esed rejimine hava üssüne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili, "Atılan adım kesinlikle Esed rejimine yönelikti, çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:18:28 Güncelleme: 00:20:46 AA

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD'nin Esed rejimine hava üssüne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili, "Atılan adım kesinlikle Esed rejimine yönelikti, çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Florida'da basın mensuplarının ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait bir hava üssünü hedef alan füze saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının farkında olduğunu, süreci yakından takip ettiklerini ve nihai olarak dün gece somut olarak bir adım attıklarını belirtti.

ABD'nin kimyasal silah kullanımı konusunda oldukça hassas olduğunu kaydeden Spicer, "Atılan adım kesinlikle Esed rejimine yönelikti. Dün gece çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saldırı öncesinde Rusya ile siyasi ve diplomatik anlamda herhangi bir temas kurmadıklarını vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü, ABD ile Rusya arasındaki "çatışmaların önlenmesi" anlaşmasına atıf yaparak, sadece askeri yetkililerin anlaşma kapsamında görüştüklerini kaydetti.

SALDIRI ÖNCESİNDE 4 TOPLANTI YAPILDI

Sean Spicer, salı günü Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal saldırının hemen ardından Donald Trump'ın bilgilendirildiğini, gün boyunca bilgi akışının devam ettiğini ve aynı gün akşam saat 20.00'de ilgili üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump'a ilk seçeneklerin sunulduğunu ifade etti.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını ve burada Trump'a detaylı olarak askeri seçeneklerin neler olabileceğinin aktarıldığını belirten Spicer, perşembe günü Florida'ya giderken uçakta da bir toplantı yapıldığını ve son olarak ABD doğu yerel saati ile perşembe günü 16'daki son toplantıda Trump'ın füze saldırısına onay verdiğini bildirdi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCELİKLİ DEĞİL

Saldırının, dış politikadaki "önce Amerika" yaklaşımından bir kopuş olmadığının altını çizen Spicer, Suriye'de bir rejim değişikliği arayışında olup olmadıkları sorusuna net cevap vermezken, "Öncelikle Başkan (Trump), Esed rejiminin en azından kimyasal silah kullanmayacağı şeklindeki anlaşmasına uyması gerektiğini düşünüyor. Dünya genelinde bu, minimum standart olmalı." yorumunu yaptı.

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