DÜNYA
Rejimde kimyasal VX şüphesi
08 Nisan 2017 Cumartesi, 02:19:51 | Güncelleme: 05:41:20
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Şam’da 2013’te bin 400 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Esad rejimi stoklarındaki yaklaşık bin 300 ton kimyasalı 6 ay içinde teslim etmeyi kabul etti.
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Sürenin dolması sonrası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, rejimin sözünü tutmadığını ortaya çıkardı.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre müfettişler, 2015 yılında Hafir 1 Üssü’ndeki incelemelerinde sarin ve VX tipi kimyasallara dair ipuçları elde etti.
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27 Mart 2015’te El Seyad Silah Üretim Tesisi’nde yapılan incelemede de sarin ve VX üretimine yönelik deliller elde edildi.
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VX, sarin gazından en az 10 kat daha zehirli bir kimyasal olarak biliniyor.
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Havaya saçıldıktan sonra cilt, göz ve solunum yoluyla insanları etkiliyor.
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Diğer gazlardan farklı olarak VX havada uzun süre kalıp etkisini devam ettirerek hayatı tehdit edebiliyor.
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Suriye rejiminin İdlib’e sarin gazıyla düzenlediği saldırıda 20 çocuk can vermiş, yüzlercesi yaralanmıştı.
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