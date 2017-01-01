08 NİSAN 2017
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Rejimde kimyasal VX şüphesi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 02:19:51

  • 1 Rejimde kimyasal VX şüphesi
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    Şam’da 2013’te bin 400 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Esad rejimi stoklarındaki yaklaşık bin 300 ton kimyasalı 6 ay içinde teslim etmeyi kabul etti. 

  • 2 Rejimde kimyasal VX şüphesi
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    Sürenin dolması sonrası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, rejimin sözünü tutmadığını ortaya çıkardı. 

  • 3 Rejimde kimyasal VX şüphesi
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre müfettişler, 2015 yılında Hafir 1 Üssü’ndeki incelemelerinde sarin ve VX tipi kimyasallara dair ipuçları elde etti.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 2 saat önce
    Bu masum çocukların ve insanların ahı asla yerde kalmayacak asla :(
  • Misafir 4 saat önce
    mazlumun öc aldığı gün zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır.
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