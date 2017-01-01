08 NİSAN 2017
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isveç
DÜNYA

İsveç'teki kamyonlu terörist yakalandı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu terör saldırısının ardından sürücünün tutuklandığı bildirildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:54:57 Güncelleme: 11:03:20 HABERTURK.COM

İsveç polisi, dün başkent Stockholm'de kamyonla terör saçan saldırganın yakalandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre yakalanan kişinin 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kamyonu insanların üzerine süren kişi olduğu belirtildi.

Polis sözcüsü Lars Bystrom, "Sorgudaki kişi, kamyonun sürücüsü olarak tutuklandı." dedi.

Sürücüyle iş birliği içinde olan başkalarının da olabileceği fakat bu kişilerle ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığı bildirildi.

Saldırgan, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan polis, saldırının gerçekleştirildiği kamyonda patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Onlar bizim darbeciler için diyordu ya hani hukuk çerçevesinde davranın yargılayın iskence yapmayın.
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