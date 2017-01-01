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DÜNYA

Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı'yla görüştü: Ağırlığınızı koyun

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:25:02 Güncelleme: 11:00:23 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Pence ile telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından verilen karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade ederek, ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini ve bu yolda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yıldırım, gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Pence, Suriye'deki sınamalar karşısında iş birliğinin gelecek dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriyedeki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.

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