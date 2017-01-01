08 NİSAN 2017
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hasan ruhani
DÜNYA

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Dünyayı tavır koymaya çağırıyorum

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Tamamıyla kınanılacak bir olaydır" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:45:37 Güncelleme: 10:57:27 DHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı.

Ruhani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgede terör ve aşırıcılığın, dünya çapında düzensizlik ve kanunsuzluğun güçlenmesi anlamına gelip ve tamamıyla kınanılacak bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Ruhani mesajında, "Dünyayı, bölge ve dünya için tehlikeli ve yıkıcı sonuçları olan bu tip politikalara karşı tavır koymaya çağırıyorum" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Evet zulmün istikrarıdır. Milletin istikrarı Hayır dadır.
  • Misafir 1 saat önce
    Cocuklar olurken nerdeydin?
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