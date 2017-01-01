59 Tomahawk füzesinden sonra ABD'den ikinci adım!

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından, Esed rejimine ait bir havaüssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından ABD, Suriye'ye karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Benzer durumlara nasıl baktığımızı göstermek için Suriye'yle ilgili bir dizi ek yaptırım açıklayacağız. Bu yaptırımların, onlarla iş yapan insanları engellemek konusunda önemli bir etkiye sahip olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Halley de, ABD'nin daha fazlasını yapmak için hazır olduğunu ancak buna gerek kalmamasını umduklarını söylemişti.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısı Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail ve AB ülkeleri gibi birçok ülkeden önemli ölçüde destek görmüştü.