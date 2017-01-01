08 NİSAN 2017
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DÜNYA

Sosyal medya ile bedava dünya turu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52:21

ABD, sosyal medyayı akıllıca kullanarak dünyayı bedavaya dolaşan çiftinin hikayesini konuşuyor

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    ABD'de yaşayan Jack Morris ve Lauren Bullen isimli çift, sosyal medyayı akıllıca kullanarak dünyayı bedavaya dolaştı.

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    2016’da Fiji seyahati sırasında tanışan 26 yaşındaki Jack Morris ve 24 yaşındaki Lauren Bullen, hobilerini paraya çevirmeyi başardı.

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    Seyahat tutkusunu profesyonel kariyer haline getirerek servet kazanan çift, 2 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri haline geldi.

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