DÜNYA
Sosyal medya ile bedava dünya turu
08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52:21 | Güncelleme: 12:38:46
ABD, sosyal medyayı akıllıca kullanarak dünyayı bedavaya dolaşan çiftinin hikayesini konuşuyor
-
1
1
|
16
ABD'de yaşayan Jack Morris ve Lauren Bullen isimli çift, sosyal medyayı akıllıca kullanarak dünyayı bedavaya dolaştı.
-
2
2
|
16
2016’da Fiji seyahati sırasında tanışan 26 yaşındaki Jack Morris ve 24 yaşındaki Lauren Bullen, hobilerini paraya çevirmeyi başardı.
-
3
3
|
16
Seyahat tutkusunu profesyonel kariyer haline getirerek servet kazanan çift, 2 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri haline geldi.
-
4
4
|
16
Çift bu durumu paraya çevirmekte de geri kalmadı.
-
5
5
|
16
Çeşitli markaların sosyal medya reklamlarını yapan ikili, paylaşım başına 9 bin dolar kazanıyor ve bu sayede çalışmadan tam zamanlı dünya turlarına devam ediyor.
-
6
6
|
16
İlk görüşte aşık olan çift tanıştıktan hemen sonra birlikte dünyayı dolaşmaya başladı.
-
7
7
|
16
Seyahat blogger’ı olan ikili, birlikte tam 45 ülke gezerek birbirinden güzel fotoğraflar çekti.
-
8
8
|
16
İşte ikiliye şöhretin ve dünya seyahatinin kapısını açan kareler...
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16