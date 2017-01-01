DÜNYA
Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:06:35 | Güncelleme: 13:20:06
HABERTURK.COM
Tayland'da askerlikle ilgili bürokratik işlemlerini halletmek için askerlik şubesine giden trans bireyler ilginç görüntüler oluşturdu
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Transseksüellerin askerlikten muaf olabilmek için askerlik şubesinde bürokratik işlemlere girmek zorunda olduğu Tayland'da, askerlik şubelerinde ilginç görüntüler oluşuyor.
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Ülkedeki birçok askerlik şubesinde oluşan uzun kuyruklarda trans bireylerin varlığı da dikkat çekiyor.
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Dünyanın cinsiyet değiştirme ameliyatı en çok yapılan ülkelerinden biri olarak kabul edilen Tayland'da trans bireyler resmi olarak erkek kabul ediliyor.
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Bu nedenle bürokratik işlemlerle uğraşmak zorunda kalan trans bireylerle ilgili bu uygulama, birçok LGBT kuruluşunun tepkisini çekiyor.
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Ülkede askerlik eğitimi lise çağında başlıyor ve üniversiteye kadar devam ediyor. Sonrasında ise çekilen kuraya göre, erkeklerin bir kısmı askere giderken diğerleri gitmiyor.
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