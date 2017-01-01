08 NİSAN 2017
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Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:06:35 HABERTURK.COM

Tayland'da askerlikle ilgili bürokratik işlemlerini halletmek için askerlik şubesine giden trans bireyler ilginç görüntüler oluşturdu

  • 1 Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
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    Transseksüellerin askerlikten muaf olabilmek için askerlik şubesinde bürokratik işlemlere girmek zorunda olduğu Tayland'da, askerlik şubelerinde ilginç görüntüler oluşuyor.

  • 2 Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
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    Ülkedeki birçok askerlik şubesinde oluşan uzun kuyruklarda trans bireylerin varlığı da dikkat çekiyor.

  • 3 Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
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    Dünyanın cinsiyet değiştirme ameliyatı en çok yapılan ülkelerinden biri olarak kabul edilen Tayland'da trans bireyler resmi olarak erkek kabul ediliyor.

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