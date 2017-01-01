08 NİSAN 2017
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Akvaryum balık
DÜNYA

Akvaryumdaki kum temizleme ve kum atma videosu izlenme rekoru kırıyor

Akvaryumda deliğine kum dolmasın diye uğraşan balık ile ona karşı çalışan balığın görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:14:24 Güncelleme: 13:22:06

Kaliforniya'da Seaside Tropical Fish isimli evcil hayvan malzemeleri mağazasında bir akvaryumda kaydedilen görüntüler izlenme rekoru kırdı.

Akvaryumun camından çekilen videoda, yuvasındaki kumları ağzıyla dışarıya püskürten bir balık görünüyor. Diğer bir balığın ise dışarıdan aldığı kumları yuvaya atma çabası dikkat çekiyor.

Gobi balıklarının barınak ve yumurtlama amaçlarıyla kuluçka kazmak için ağızlarıyla kumları temizledikleri biliniyor. Diğer balık türünün erkeklerinin ise genellikle toprakla meşgul oldukları da biliniyor.

Sosyal medyaya videoyu yükleyen kullanıcı, "Sanki herkes sana karşı" cümlesiyle paylaştı. Video kısa sürede, ana kullanıcı hesabından 100 binin üzerinde izlenmeye ulaştı. Paylaşım rekoru kırdı.

 

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