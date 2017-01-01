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DÜNYA

Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama

İncirlik'teki Alman uçaklarının, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalelerinde yer almayacağı, uçakların sadece DEAŞ'la mücadelede keşif desteği sunmakla görevli olduğu bildirildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:23:17 Güncelleme: 13:31:47 DHA

İncirlik'te konuşlu Alman Tornado uçakları, ABD'nin Suriye'ye olası yeni müdahalelerinde yer almayacak.

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, Alman Tornado uçaklarının DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyona keşif desteği sunmakla görevli olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Altını çiziyorum, DEAŞ ile mücadelede. Bu net olarak verilen görevdir ve bu çerçevede hareket ediliyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in bombardıman öncesinde Rusya ile birlikte Almanya'yı da bilgilendirdiğini kaydeden Bakan Von der Leyen, ABD'nin saldırı öncesinde Almanya'dan destek talebinin olmadığını da söyledi.

ASSELBORN: NATO KATILMAMALI

Öte yandan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Suriye'de rejime karşı müdahalede NATO'nun görev almaması gerektiğini söyledi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Asselborn, "ABD müdahalesinin ardından NATO Suriye sorununun içine kesinlikle çekilmemeli. Bu yıkıcı olur" dedi. ABD müdahalesini "anlaşılır" bulan Asselborn, ancak bu tür müdahalelerin BM kararı olmadan uluslararası haklar bakımından sıkıntılı olduğuna işaret etti.

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