08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
fransa
DÜNYA

Fransa'da Türk seçmenler 'Diriliş' kostümüyle oy kullandı

Fransa'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında sandık başına giden Türk seçmenlerin giydiği 'Diriliş' kostümleri ilgi odağı oldu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:54:02 Güncelleme: 14:02:39 HABERTURK.COM

Fransa'da 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy vermeye giden Türk seçmenlerin kostümleri dikkat çekti.

İHA'nın aktardığına göre Strasbourg Başkonsolosluğu'nda referandum oylamasına katılan Türk seçmenlerin, 'Diriliş Ertuğrul' kostümleri giydiği görüldü.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ YARIN SONA ERİYOR

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek.

 Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler, anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığındaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı.

AA'nın haberine göre havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 59 bin 324 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 987 bin 918 seçmen tercihini yaptı.

FRANSA'DA 116 BİN 899 SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanyada 1 milyon 430 bin 126 seçmenden bugüne kadar 562 bin 89u oy kullanırken, sandığa gitme oranı yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 899u sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 60 bin 600'e ulaştı.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 20 bin 456'sı oy verdi.

Oy verme işlemi yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarın sona erecek, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu: Dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı
DÜNYA

Çavuşoğlu: ABD müdahalesinin devamı gelmezse...

Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama
DÜNYA

Alman Bakan açıkladı: İncirlik'teki uçaklarımız...
Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
DÜNYA

O ülkede askerlik şubesinde kuyruğa girdiler!
Kalın, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirdi
DÜNYA

Kalın, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirdi

ABD'nin vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçaklar havalandı
DÜNYA

ABD'nin vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçaklar ...
Bir devrin sonu! ETA silahların adresini polise yolladı...
DÜNYA

Bir devrin sonu! Silahların adresini polise yolladılar. ...
Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama
DÜNYA

ALMAN BAKAN AÇIKLADI: İNCİRLİK'TEKİ UÇAKLARIMIZ...
Çavuşoğlu: Dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: ABD MÜDAHALESİNİN DEVAMI GELMEZSE...

Tayland'da askerlik şubesinde şaşırtan görüntü!
DÜNYA

O ÜLKEDE ASKERLİK ŞUBESİNDE KUYRUĞA GİRDİLER!
ABD'nin vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçaklar havalandı
DÜNYA

ABD'NİN VURDUĞU ÜSTEN 24 SAAT GEÇMEDEN UÇAKLAR HAVALANDI
Kalın, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirdi
DÜNYA

KALIN, ABD'NİN SURİYE OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Bir devrin sonu! ETA silahların adresini polise yolladı...
DÜNYA

BİR DEVRİN SONU! SİLAHLARIN ADRESİNİ POLİSE YOLLADILAR...