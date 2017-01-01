Fransa'da Türk seçmenler 'Diriliş' kostümüyle oy kullandı

Fransa'da 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy vermeye giden Türk seçmenlerin kostümleri dikkat çekti.

İHA'nın aktardığına göre Strasbourg Başkonsolosluğu'nda referandum oylamasına katılan Türk seçmenlerin, 'Diriliş Ertuğrul' kostümleri giydiği görüldü.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ YARIN SONA ERİYOR

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler, anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığındaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı.

AA'nın haberine göre havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 59 bin 324 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 987 bin 918 seçmen tercihini yaptı.

FRANSA'DA 116 BİN 899 SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanyada 1 milyon 430 bin 126 seçmenden bugüne kadar 562 bin 89u oy kullanırken, sandığa gitme oranı yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 899u sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 60 bin 600'e ulaştı.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 20 bin 456'sı oy verdi.

Oy verme işlemi yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarın sona erecek, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.