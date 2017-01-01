08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
boris johnson
DÜNYA

İngiltere'den flaş Rusya kararı!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret iptal edildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:09:58 Güncelleme: 17:09:18 HABERTURK.COM

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğim ABD ve diğer G7 ülkeleriyle düzenleyeceğimiz toplantıda sahada ateşkesin sağlanması ve politik sürecin işletilmesi yönünde adımlar atmak." şeklinde konuştu.

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova bir açıklama yaptı. Zakharova, Johnson'ın kararını 'absürd' bulduklarını söyledi.

Öte yandan İngiltere'nin bu kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da 11-12 Nisan'da Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunması bekleniyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Inşallah etsinler birlerini
  • Misafir 7 saat önce
    Yiyin birbirinizi
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Suud Kralı Salman'dan Donald Trump'a Suriye teşekkürü
DÜNYA

Beyaz Saray: Başkana teşekkür etti
ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...
DÜNYA

ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere. ...
Washington-Moskova hattını gerecek yeni hamle!
DÜNYA

Washington-Moskova hattını gerecek yeni hamle!
ABD senatörleri gizli bir toplantı düzenledi
DÜNYA

ABD senatörleri gizli bir toplantı düzenledi
Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı'yla görüştü: Ağırlığınızı koyun
DÜNYA

Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı'yla görüştü: ...
Trump ve ekibinin fotoğrafı Obama'nın 'durum odası'nı hatırlattı!
DÜNYA

Ne zaman bir 'durum' olsa...
İngiltere'den flaş Rusya kararı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN FLAŞ RUSYA KARARI!
Koalisyon uçakları Rakka'yı vurdu: 15 ölü
DÜNYA

KOALİSYON UÇAKLARI RAKKA'YI VURDU: 15 ÖLÜ
ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...
DÜNYA

ABD'NİN FÜZELERİNE KİM JONG'DAN SÜRPRİZ TEPKİ: MİLYON KERE...
Washington-Moskova hattını gerecek yeni hamle!
DÜNYA

WASHİNGTON-MOSKOVA HATTINI GERECEK YENİ HAMLE!
Suud Kralı Salman'dan Donald Trump'a Suriye teşekkürü
DÜNYA

BEYAZ SARAY: BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ
Bir devrin sonu! ETA silahların adresini polise yolladı...
DÜNYA

BİR DEVRİN SONU! SİLAHLARIN ADRESİNİ POLİSE YOLLADILAR...