Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.

Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.

Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi.

Hala her ay yaklaşık 14 bin sığınmacının Almanya'ya ulaştığını dile getiren Merkel, iltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, ancak bu şekilde Almanya’da kalanlara gerçekten yardım edilebileceğini kaydetti.