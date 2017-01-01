09 NİSAN 2017
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Angela Merkel
DÜNYA

Merkel: Afrika'da günaha girdik

Almanya Başbakanı Merkel, sömürge döneminde Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğini söyledi ve "Afrika'da günaha girdik" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:28:06 Güncelleme: 15:48:32 AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.

Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.

Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi.

Hala her ay yaklaşık 14 bin sığınmacının Almanya'ya ulaştığını dile getiren Merkel, iltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, ancak bu şekilde Almanya’da kalanlara gerçekten yardım edilebileceğini kaydetti.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 58 dakika önce
    Allah tez zamanda sizleri bildiği gibi yapsın.
  • Misafir 1 saat önce
    HİÇ KİMSE İÇİNDEN ÇIKMADIĞI BİR ŞEYE GİREMEZ. GÜNAHA GİRMEDİNİZ. ZATEN HEP İÇİNDEYDİNİZ
  • Misafir 1 saat önce
    yenimi akliniza geldi
  • Misafir 2 saat önce
    Sizde Allah korkusu varmiki vijdansizlar
  • Misafir 3 saat önce
    Zalimin zulmü altında inim inim inleyen mazlumun ahını zalimde koyma Allahım!
  • Misafir 4 saat önce
    Sevabiniz varmiydi
  • Misafir 4 saat önce
    yapma ya gerçekten mi ay canımmm çok üzülmüş şimdi sanki çok sevaba giriyorsunuz!
  • Misafir 4 saat önce
    yap yap sonra itiraf et sonra yine yap ne iyiymiş!!!!
  • Misafir 4 saat önce
    Her yaptiginiz kotuluk size donecek
  • Misafir 4 saat önce
    Günahtan hiç çıkmadınız ki giresiniz.
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