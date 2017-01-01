Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.
Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.
Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı.
Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.
Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi.
Hala her ay yaklaşık 14 bin sığınmacının Almanya'ya ulaştığını dile getiren Merkel, iltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, ancak bu şekilde Almanya’da kalanlara gerçekten yardım edilebileceğini kaydetti.
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Misafir 58 dakika önceAllah tez zamanda sizleri bildiği gibi yapsın.00
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Misafir 1 saat önceHİÇ KİMSE İÇİNDEN ÇIKMADIĞI BİR ŞEYE GİREMEZ. GÜNAHA GİRMEDİNİZ. ZATEN HEP İÇİNDEYDİNİZ30
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Misafir 1 saat önceyenimi akliniza geldi30
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Misafir 2 saat önceSizde Allah korkusu varmiki vijdansizlar00
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Misafir 3 saat önceZalimin zulmü altında inim inim inleyen mazlumun ahını zalimde koyma Allahım!60
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Misafir 4 saat önceSevabiniz varmiydi30
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Misafir 4 saat önceyapma ya gerçekten mi ay canımmm çok üzülmüş şimdi sanki çok sevaba giriyorsunuz!30
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Misafir 4 saat önceyap yap sonra itiraf et sonra yine yap ne iyiymiş!!!!30
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Misafir 4 saat önceHer yaptiginiz kotuluk size donecek30
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Misafir 4 saat önceGünahtan hiç çıkmadınız ki giresiniz.30