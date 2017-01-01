08 NİSAN 2017
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Suud Kralı Salman'dan Donald Trump'a Suriye teşekkürü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırı nedeniyle Suud Kralı Salman'ın ABD Başkanı Trump'a teşekkür ettiği ifade edildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:01:53 Güncelleme: 22:02:46 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin ABD’in Suriye’deki füze saldırısını görüştüğünü kaydedilirken Kral Salman için “Harameyni'ş-Şerîfeyn'in Emini” olarak nitelemesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kral Salman ABD ordusunun Suriye’de Şaryat Hava Üssüne yaptığı saldırı için güçlü desteğini yineledi ve Kral, her ikisinin de masum sivillere karşı düzenlenen dehşet verici kimyasal saldırıya karşı atılması gerektiği konusunda hemfikir olduğu adımı atma cesareti gösterdiği için Başkana teşekkür etti.”

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca iki liderin bölgesel ve ikili konularda yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıklarına yer verildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Ne güzel katil esata karşı birleşmek.
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