Scarlett Johansson'dan Ivanka Trump'a: Niye arkada oluyorsun!

09 Nisan 2017 Pazar, 02:27:38 | Güncelleme: 02:58:04
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Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, ABD Başkanı’nın kızı Ivanka’nın “Güçlü erkeğin arkasındaki kadın olmayı tercih ederim” sözlerini eleştirdi: “Eski moda laflar bunlar. Niye yanında ya da önünde olmuyorsun?”
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Hollywood yıldızı Scarlett Johansson (32) ile ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka (36) arasındaki gerilim sürüyor.
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Johansson, perşembe günü New York’ta düzenlenen “Dünyadaki Kadınlar” konferansında, Ivanka Trump’ın, babasına karşı eleştirilerini “kapalı kapılar ardında” yürüttüğünü söylemesini sert sözlerle eleştirdi.
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Ivanka’nın bir amacı varsa bunları kamuoyu önünde açıkça ifade etmesi gerektiği görü- şünü savunan Johansson, Ivanka’ya yanıtlaması için şu soruyu yöneltti:
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"Güçlü erkeğin arkasındaki kadın olma rolünü tercih ediyor."
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"Bu çok saçma, eski moda hatta korkakça bir tavır."
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"Bunun onun savunduğu gibi ‘kadını rolünü güçlendirilmesi’ ile ilişkisi yok."
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"Niye arkadaki kadın oluyorsun? Neden önünde veya yanında olmuyorsun?”
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HILLARY’Yİ DESTEKLİYORDU
Başkanlık kampanyasında Hillary Clinton’ı açıkça destekleyen Johansson, Trump’ın seçilmesinden sonra eleştirileri yüksek sesle dile getirmeyi sürdürüyor.
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Johansson, komedi programı Saturday Night Live’de bir reklam parodisinde Ivanka’yı canlandırmıştı.