09 NİSAN 2017
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DÜNYA

Scarlett Johansson'dan Ivanka Trump'a: Niye arkada oluyorsun!

09 Nisan 2017 Pazar, 02:27:38 HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, ABD Başkanı’nın kızı Ivanka’nın “Güçlü erkeğin arkasındaki kadın olmayı tercih ederim” sözlerini eleştirdi: “Eski moda laflar bunlar. Niye yanında ya da önünde olmuyorsun?”

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    Hollywood yıldızı Scarlett Johansson (32) ile ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka (36) arasındaki gerilim sürüyor.

     

     

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    Johansson, perşembe günü New York’ta düzenlenen “Dünyadaki Kadınlar” konferansında, Ivanka Trump’ın, babasına karşı eleştirilerini “kapalı kapılar ardında” yürüttüğünü söylemesini sert sözlerle eleştirdi.

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    Ivanka’nın bir amacı varsa bunları kamuoyu önünde açıkça ifade etmesi gerektiği görü- şünü savunan Johansson, Ivanka’ya yanıtlaması için şu soruyu yöneltti:

     

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    yürü be scarlett!
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