Norveç'te bulunan patlayıcı madde etkisiz hale getirildi

Norveç'in başkenti Oslo'da polis, şehrin işlek bir bölgesinde bulunan bir patlayıcı maddeyi etkisi hale getirdiklerini ve bir kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Associated Press'in haberine göre patlayıcı maddenin bulunmasının ardından çevredeki bar ve restoranlar boşaltılırken, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Polis şefi de düzeneğin patlayıcı madde olduğunu doğrularken, şüpheliyle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir saldırgan, çaldığı bir kamyonu insanların üzerine sürmüş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda kullanılan kamyonun içinde patlayıcı düzenek bulunduğu bildirilmişti. Saldırı sonrası İsveç'te güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmıştı.