09 NİSAN 2017
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DÜNYA

Spiker, canlı yayında kocasının öldüğünü öğrendi

Hindistan'da bir televizyon spikeri, canlı yayında kocasının bir trafik kazasında öldüğünü öğrendi. Spiker, yaşadığı şoka rağmen kendisini toparlayıp haberleri sunmaya devam etti

09 Nisan 2017 Pazar, 10:50:01 Güncelleme: 16:04:49 HABERTURK.COM

Hindistan'da bir televizyon spikeri, canlı yayında son dakika haberlerini sunduğu sırada kocasının trafik kazasında öldüğünü öğrendi.

Associated Press'in haberine göre Supreet Kaur adlı spiker, Hindistan'ın IBC24 kanalında sabah saatlerinde haber bültenini okuyordu.

Bu esnada bir muhabir, bir trafik kazasını anlatmak için yayına bağlandı.

Muhabir kazada hayatını kaybeden üç kişinin adını vermezken, hikayenin detaylarını duyan Kaur, kocasının da ölenler arasında olduğunu anladı.

"BİR AN İÇİN SESİ TİTREDİ"

IBC24'ün genel yayın yönetmeni Ravikant Mittal, "Bir an için sesi titredi ama kendini toparladı ve 10 dakika boyunca haberleri okumaya devam etti." dedi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından haber spikeri, insanlardan büyük takdir topladı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 32 dakika önce
    basisagolsun, topragi bol olsun kocasinin, cok metanetli bir sunucu imis.
  • Misafir 3 saat önce
    O spikeri takdir edenler hangi ruh halindeler anlaması güç.
  • Misafir 4 saat önce
    sanırsın vatanını milletini kurtardı da,ölümden öte bir şey mi var,takdir edilecek ne var..
  • Misafir 5 saat önce
    ne taktırıymıs oyle hanım dusman basına
  • Misafir 5 saat önce
    kocasının değeri o kadarmış onun için demek
  • Misafir 6 saat önce
    Ne takdiri!Kocan ölmüş kadın,fırlat kağıdı bırak haber sunmayı.Taşlaşmış,robotlaşmış,insanlıktan uzaklaşmış bir davranış.Seni kim Robokop yaptı?
  • Misafir 6 saat önce
    Yorum yapamıyacağım zor çok zor bir durum
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