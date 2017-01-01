Çavuşoğlu: Rusya'yla ABD arasında tercih yapmak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha önce kimyasal silah kullandı. Kimyasal silahları temizleyelim gibi girişimde bulunan ülkeler oldu. Fakat daha sonra kimyasal silah kullanmadan bu rejim (Esed) insanları öldürmeye devam etti."

"Biz bir çözüm sürecini başlattık. O süreçte bile ihlallere baktığınız zaman hepsi rejim ya da rejimi destekelyen ve İran'ın da desteklediği Şii grup Hizbullah, bunlardan kaynaklandı. Biz özellikle Rusya'yı defalarca da uyardık: Bunların garantörü sizsiniz. Daha sonra 3'üncü Astana toplantısında İran'ı da resmi olarak garantör yaptık. Yani rejimin ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini engelleyecekler. Fakat tekrar rejim daha da ileri giderek kimyasal silah kullandı. Daha önce kullandığı zaman da kırmızı çizgi aşılmıştı. Ama maalesef o zaman gereken yapılmadığı için rejim öldürmeye devam etti.

"SADECE BİR SALDIRI YETMEZ, BU REJİMİN GİTMESİ GEREKİYOR"

"Son zamanlarda bazı ülkeler, ABD dahil, rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin demeye başladı. Bu Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Bu kadar savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız, o rejim öldürmeye devam eder."

"Sadece bir saldırı yetmez, bu rejimin gitmesi gerekiyor. Geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Herkesin kabul edeceği bir geçici yönetim olması lazım. Bu geçiş hükümeti ülkeyi seçime hazırlamalı. Siyasi çözüm en iyi çözüm ama Esad rejiminin yerine bir geçiş hükümetinin gelmesi için tüm dünya baskı yapmalı."

"Tüm görüşmelerimizde önce ABD'nin bu yaptığı mğdahaleye destek verdik. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmemizde de 'Bu kadar çaba sarf ettik ama ateşkes ihlallerine karşı siz gerekli adımları atmadınız. Şimdi de kimyasal silah kullandılar. Biz birlitke yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız ama böylesine bir vahşete de sessiz kalamayız. O yüzden artık siz de şu Esad inadınızı bırakın ve geçiş hükümeti başlasın. Ateşkesin de ihlal edilmemesi gerekiyor."

"Eğer Tillerson Rusya'ya giderse, belki bir fikirdaş ülkeler toplantısı da yaparız, bunları değerlendirdik. Hepimizin ortak fikri artık Esad'ın burada kalmaması."

"RUSYA'YLA ABD ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

"Uçak düşürme hadisesinden önce de Rusya'yla ilişkilerimiz çok iyi noktadaydı. Hatta bugünkü durumdan çok daha iyiydi. Biz iki ülkeyle ilişkilerimizi birbirine alternatif olarak da görmedik. Her iki ilişkilerimizi iyi sürdürürken o iki ülkenin değişik konulardaki yanlış politikalarına da hayır dedik. Esad konusunda özellikle hep farklı düşündük. Biz Rusya'yla ABD arasında tercih yapmak zorunda olan bir ülke değiliz. İlişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini destekledik. İki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Rusya'yla ateşkesin tesis edilmesi konusunda çabalarımızı sürdürmek isteriz. Esad konusunda ta başından beri Rusya'yla farklı düşünüyoruz. Ara ara birbirimizi ikna etmek için çaba sarf ettik."

"İKİ SÜPER GÜÇ YPG İÇİN REKABET EDİYOR, BU BİR ACZİYETTİR"

"Rusya ile ABD şu anda Suriyede YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriyeye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. Ben bırakırsam diğerine gider. Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir."