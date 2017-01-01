09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
polonya
DÜNYA

Polonya'da bina çöktü: 6 ölü

Polonya'da gaz patlaması sebebiyle çökmüş olabileceği belirtilen binada 6 kişi hayatını kaybetti

09 Nisan 2017 Pazar, 12:45:33 Güncelleme: 12:48:31 AA

Polonya'da bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Polonyalı yetkililer, Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, enkaz altına kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, binanın gaz patlaması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, olayın nedenini araştırıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu: Rusya'yla ABD arasında tercih yapmak zorunda değiliz
DÜNYA

Çavuşoğlu: Rusya'yla ABD arasında tercih yapmak ...
Mısır'da art arda patlamalar! Ölü sayısı artıyor
DÜNYA

Mısır'da art arda patlamalar! Ölü sayısı artıyor
Spiker, canlı yayında kocasının öldüğünü öğrendi
DÜNYA

Spiker, canlı yayında kocasının öldüğünü öğrendi
Pasifik'te sular ısınıyor! ABD uçak gemisi rota değiştirdi!
DÜNYA

Pasifik'te sular ısınıyor! ABD uçak gemisi rota ...
Norveç'te bulunan patlayıcı madde etkisiz hale getirildi
DÜNYA

Avrupa yine alarmda! O ülkenin göbeğinde patlayıcı ...
Nikki Haley: Esed iktidardayken siyasi çözüm olmaz
DÜNYA

"Esed iktidardayken siyasi çözüm olmaz"
Spiker, canlı yayında kocasının öldüğünü öğrendi
DÜNYA

SPİKER, CANLI YAYINDA KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ
İngiltere Savunma Bakanı'ndan Rusya açıklaması
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YLA GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA!
ABD'li büyükelçi Bass, halay çekti!
DÜNYA

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BASS, HALAY ÇEKTİ!
Çavuşoğlu: Rusya'yla ABD arasında tercih yapmak zorunda değiliz
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA'YLA ABD ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ
Rusya ve İran'dan ortak açıklama: Artık her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
DÜNYA

RUSYA VE İRAN'DAN ORTAK AÇIKLAMA: ARTIK HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ
Pasifik'te sular ısınıyor! ABD uçak gemisi rota değiştirdi!
DÜNYA

PASİFİK'TE SULAR ISINIYOR! ABD UÇAK GEMİSİ ROTA DEĞİŞTİRDİ!