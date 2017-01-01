Polonya'da bina çöktü: 6 ölü

Polonya'da bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Polonyalı yetkililer, Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri, enkaz altına kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, binanın gaz patlaması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.
Uzmanlar, olayın nedenini araştırıyor.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER